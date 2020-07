Superligaspillere skal testes ugentligt, men kun stikprøver skal analyseres, mener Divisionsforeningen.

Fodboldspillerne i Superligaen og 1. division skal fortsat testes for coronavirus i den kommende sæson. Til gengæld er det ikke alle prøverne, der skal analyseres.

Sådan lyder oplægget fra Divisionsforeningen, som anbefaler, at superligaklubberne tilslutter sig det nye initiativ.

Det skriver Ekstra Bladet.

I resten af 2020 bliver proceduren - hvis det står til Divisionsforeningen - således, at klubberne selv skal stå for at teste spillerne ugentligt. Men kun stikprøver skal analyseres.

- Vi gør det på en måde, der er lettere og billigere, men lige så sikker for klubberne, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

Hvis en stikprøve er positiv, skal alle prøver analyseres.

I denne sæson har der været tre positive coronaprøver i Superligaen. FC Københavns målmandstræner, Kim Christensen, testede positiv i begyndelsen af juni, og i slutningen af samme måned skete det samme for Brøndby-spillerne Samuel Mraz og Simon Hedlund.

Ifølge Ekstra Bladet har det indtil nu kostet de 14 superligaklubber omkring fire millioner kroner at gennemføre de mange coronatest for at spille indeværende sæson færdig.

Det svarer til knap 300.000 kroner per klub.

Med den nye procedure sparer klubberne penge og skal ifølge avisen betale cirka 100.000 kroner for resten af kalenderåret, medmindre en test er positiv, så alle skal analyseres.

Spillerne i herrernes 2. division og kvindeligaen skal angiveligt ikke testes.

/ritzau/