Journalister kan ikke interviewe spillere fra AGF og FC Midtjylland op til rundens kampe i Superligaen.

To superligaklubber lukker ned for fysiske interviews op til rundens kampe.

Både AGF og FC Midtjylland har valgt at skærme spillerne mod potentiel smitte med coronavirus ved at sørge for, at spillerne ikke giver fysiske interviews.

Det oplyser AGF til Århus Stiftstidende, mens Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse.

- Det betyder, at vi ikke laver de seancer for pressen i løbet af weekenden, som vi normalt gør. Journalisterne skal klare deres interviews med spillerne over telefonen, siger AGF's kommunikationschef, Søren Højlund Carlsen, til Århus Stiftstidende.

- Vi laver på den måde en række praktiske foranstaltninger. Spillerne spiser også frokost alene, og de vil ikke stille op til selfies med fans, når spillerbussen kommer til Silkeborg mandag aften. Vi arbejder lige nu ud for et forsigtighedsprincip.

FC Midtjylland følger i AGF's fodspor, hvad interviews angår.

- Der lukkes ned for fysiske interviews med spillere, trænere og stab, men vi vil naturligvis være behjælpelige med at imødekomme interviewønsker - disse foregår dog per telefon i den kommende tid.

- Derudover har hverken journalister eller fans adgang til huset i Ikast, hvor spillere og stab har deres daglige gang, skriver klubben.

Efter kampen giver Midtjylland-spillerne interviews, men det foregår med en afstand på to meter fra journalisterne.

Desuden er tiden med midtjyderne forkortet til få minutter, lyder det fra Midtjylland.

FC Midtjylland møder søndag aften Randers på udebane, mens AGF mandag gæster Silkeborg.

Før runden er FCM på Superligaens førsteplads med ni point ned til FCK på andenpladsen. AGF er nummer tre.

/ritzau/