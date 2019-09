Det er ikke kun på fodboldbanen, at superligaklubberne forsøger at forbedre sig. Mange af klubberne kæmper også for at blive bedre til at passe på klimaet.

LED-pærer, energivenlige kunstgræsbaner og stop for engangs-plastikglas.

Det er nogle af de tiltag, superligaklubberne arbejder på at indføre eller allerede har indført for at være mere klimavenlige.

En rundspørge til superligaklubberne viser, at mange af klubberne kæmper med at finde de mest bæredygtige løsninger.

Silkeborg-direktør Kent Madsen peger på flere ting, som klubben har gjort med et energivenligt økonomisk besparende perspektiv i de seneste år.

- Vi tænker alle sammen over at opføre os hensigtsmæssigt omkring miljøet.

- Vi har bygget et spritnyt stadion, hvor alt, der hedder belysning, er håndteret med lavenergipærer. Det er både et spørgsmål om at opføre sig energivenligt og lave fornuftigt driftsøkonomi.

- Vi har ikke aircondition, vi har et almindeligt ventilationsanlæg. Der er et element af energivenlighed over det, men det er også fordi, vi ikke har råd, siger Kent Madsen.

Direktøren peger også på holdets kunstgræsbane, hvor der ikke bruges gummigranulat, der belaster miljøet.

- Vi er inden for rimelighedens grænser så energivenlige, som vi kan være, siger Kent Madsen.

I Hobro er hele klubben meget ambitiøs på klimaområdet, fortæller driftschef Henrik Hammershøj.

- Vi vil være den mest bæredygtige fodboldklub i Danmark. Der er mange ting bag miljø og bæredygtighed. Der er også mange følelser i det.

- Man skal virkelig lave meget research. Jeg har brugt halvandet år på at undersøge det med kunstgræsbaner. Kunstgræs er ikke ligefrem det bedste for miljøet, siger Hammershøj.

Han mener, at der til tider bliver truffet nogle hurtige beslutninger, som ikke er specielt bæredygtige.

Han peger på det materiale eller såkaldte infill, der holder stråene oppe på en kunstgræsbane.

- Langt de fleste af banerne i Danmark er med det, der hedder SBR-gummigranulat. Det er jo bildæk, der bliver brugt som infill. Det er rigtigt godt at spille på, men det er ikke godt for miljøet.

- Vi har brugt 35 ton de seneste syv år på at fylde på vores gamle kunstgræsbane. Der er en spredning. Det ligger rundt omkring i vasketøj, boldrum og vores indgang. Det er ikke godt, siger Hammershøj.

FC København vil være fri for engangsplastikglas til øl og vand til alle fodboldkampe og koncerter i Parken fra sommeren 2020. Plastikglassene skal erstattes af bæredygtige løsninger.

- FCK har en strategi om at være bæredygtig i alle sammenhænge, og det giver os en pligt til vurdere alle beslutninger og tiltag for at se, om vi kan gøre det mere bæredygtigt.

- Vi kan blandt andet gøre København til en grønnere by ved at finde løsninger på engangsplast ved større arrangementer, koncerter og fodboldkampe, siger Katja Moesgaard, Chief Operating Officer i FCK.

Kenneth Cortsen, sportsøkonom og forsker ved University College Nordjylland, forklarer, at klima fylder meget i samfundet i 2019, og at tiltag på området kan styrke klubbernes kommercielle værdi.

- Klubberne skal jo med det massive projektørlys, der er på dem, forsøge at imødekomme omverdenens forventninger.

- Hvis klubberne spiller med på de positive tangenter, så kan det give en positiv storytelling qua eksponering på hjemmesider, der bliver delt på sociale medier, via sponsorer eller traditionelle massemedier.

- Nogle sponsorer køber ind i forhold til at få positiv omtale og styrke deres brand, siger Cortsen.

Klubberne gør det dog i høj grad også for pengenes skyld, for at brande sig og skaffe sponsorer, vurderer han.

- Med de markedsmekanismer, der hersker i sportsverdenen, og den intensive konkurrence om at præstere, så er man afhængig af økonomisk råderum, så det er sjældent, at klubberne i Danmark gør noget for deres blå øjnes skyld, siger Cortsen.

Han påpeger, at klubberne ikke bare kan sige, at de vil gøre en masse for klimaet uden også at handle på det.

- Der er en rimelig sandsynlighed for, at klubberne bliver målt på det. Ellers kan det komme tilbage som en negativ boomerang, siger Cortsen.

/ritzau/