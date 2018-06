Hvem har ansvaret for træningen, når Superliga-klubben Randers FC på mandag afvikler sit første træningspas efter sommerferien?

Svaret blæser i vinden.

For mens Randers FC gerne vil have, at det bliver Thomas Thomasberg, henholder hans nuværende arbejdsgiver, Hobro IK, sig til, at de ikke har tænkt sig at frigive ham tre måneder inden kontraktudløb uden at modtage en klækkelig sum penge.

»Som udgangspunkt er han træner hos os i opsigelsesperioden. Det vil sige til og med udgangen af september,« siger Hobro IK's sportschef Jens Hammer Sørensen, der dog i øjeblikket intet ser til Thomas Thomasberg i klubben.

»Han holder ferie i Tyrkiet. Skal vi løse ham før tid, vil vi have kompensation. Vi har i forløbet snakket med Randers FC, og jeg synes da, at det vil være bedst for begge parter, hvis vi kan finde en løsning,« siger Jens Hammer Sørensen, der i sidste uge præsenterede Allan Kuhn som klubbens nye førsteholdstræner.

Bliver der ikke indgået en aftale mellem Hobro IK og Randers FC, vil træningen i sidstnævnte klub de næste måneder blive ledet af Rasmus Bertelsen.

Det fortæller Randers FC's administrerende direktør Henrik Jørgensen.

»Med Rasmus ved roret reddede vi os i foråret fri af nedrykningen fra Superligaen. Så den løsning er vi trygge ved,« siger Henrik Jørgensen, der ikke tør gætte på, hvor tæt man er på at imødekomme Hobro IK's krav.

»Det er klart, at vi er klar til at betale Hobro IK lønnen til Thomas Thomasberg, hvis vi overtager ham allerede nu. Men det tilbud vi har givet dem, har de ikke fundet acceptabelt. Det er i deres fulde ret. De skal bare lige huske, hvad vi fik, da han (i januar 2017, red.) gik fra os til dem. Så vi synes ikke, det vi tilbyder er urimeligt, men det synes de åbenbart,« siger Henrik Jørgensen.

I det øjeblik hvor Thomas Thomasberg tiltræder i Randers FC, vil Rasmus Bertelsen fortsætte i klubben som assistenttræner.