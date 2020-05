FC Midtjylland tog fredag hul på holdtræningen efter coronapausen, mens FC København venter til på mandag.

Torsdag blev der givet grønt lys til, at superligaklubberne kan påbegynde holdtræningen efter coronapausen. Så man må antage, at det sker i alle 14 klubber snarest, da Divisionsforeningen har en ambition om at genstarte ligaen 29. maj.

Flere klubber har allerede meldt ud, hvornår de tager hul på holdtræningen, og FC Midtjylland gjorde det allerede fredag.

Anfører Erik Sviatchenko havde efter træningen en dejlig fornemmelse i kroppen.

- Kærligheden til spillet og duellerne er stadig stor, og alle har tydeligvis savnet det, siger Erik Sviatchenko til klubbens hjemmeside.

Også AaB indledte holdtræningen fredag.

Fredag oplyste FC København på sin hjemmeside, at man på mandag den 11. maj begynder holdtræningen på træningsanlægget på "Nummer 10".

- Der er desværre stadig ikke mulighed for, at tilskuere kan overvære træningen, lyder det fra FCK.

Brøndby angiver ikke nogen præcis startdag, men på klubbens hjemmeside fortæller fodbolddirektør Carsten V. Jensen, at truppen påbegynder holdtræningen i næste uge.

- Nu hvor vi har fået klarhed i forhold til genåbning og en dato for, hvornår vi skal spille kampe igen, så påbegynder vi holdtræningen for vores Superliga-trup i næste uge, siger Carsten V. Jensen.

Han pointerer, at klubbens fokus hele tiden har været at minimere smitterisikoen for spillerne, da deres sundhed og helbred er det vigtigste.

- Vi kommer til at have en lang række logistiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads i forbindelse med træningerne, som tager udgangspunkt i den omfattende protokol udarbejdet af Divisionsforeningen, siger han.

Der blev senest spillet i Superligaen 9. marts, da Silkeborg hjemme slog AGF.

/ritzau/