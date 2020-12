Ja, 2020 var et forfærdeligt år, men vi kan ikke klage over Superliga-underholdningen!

Det kan godt være, at de andre europæiske ligaer har Messi, Neymar, Zlatan og Salah. Men de når aldrig vores dejlige lille Superliga, når det kommer til uforudsigelig udvikling, dramaer og underholdning.

Superligaen bliver aldrig kedelig! Og igen i år har der været masser af what the fuck-øjeblikke.

Vi tager et kig i bakspejlet og tænker tilbage på nogle af de momenter, man vil huske 2020 i Superligaen for – men nyd lige Glen Riddersholms dansetrin først.

“Glen, du skal altså i studiet NU!” pic.twitter.com/FqnoSkvPnl — Jacob Ravn (@Jacob_Ravnen) September 27, 2020

STÅLES FØLELSESLADEDE FARVEL

Selv om det i en længere periode var gået skævt for FC København, var der ikke mange, der havde fantasi til at forestille sig, at 'mr. 'FCK' Ståle Solbakken ville få sparket i den klub, han gang på gang havde ført til hjemlige triumfer og lavet til en europæisk resultatmaskine. Men det var, hvad der skete 10. oktober, hvor en lille FCK-bombe eksploderede i Superligaen.

Og efterspillet blev lige endnu mere dramatisk. For hvem havde stukket Ståle i ryggen? Var det FCK-ikonet William Kvist, rigmanden Lars Seier eller bestyrelsesformand Bo Rygaard? Svaret svæver stadig et sted over Parken – selv om Ståle Solbakken i et tårevædet og meget ærligt interview med TV3+ åbnede op for posen og afslørede et decideret anstrengt forhold til de magtfulde mænd i storklubben.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

SURE SIMON!

Folk begyndte forståeligt at undre sig, da én af Brøndbys absolutte profiler svenskeren Simon Hedlund pludselig blev flået ud af startopstillingen og sendt på tribunen. For det gav da ingen mening? Men forklaringen skulle findes på træningsbanen, hvor svenskeren havde gjort sig særdeles upopulær.

B.T. kunne afsløre, at Hedlund flere gange var gået over stregen med dårlig opførsel, og at flere af holdkammeraterne ikke længere ville bakke op om angriberen. Eksempelvis skulle Hedlund i raseri have losset en bold efter assistenttræner Jesper Sørensen – uden at have været i nærheden af at ramme.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

SKANDALEFINALE

I al respekt for Sønderjyske og AaB var der på forhånd ikke lagt op til en pokalfinale, som skulle gå over i historiebøgerne. Men det fik vi – og det kan vi 'takke' en håndfuld aalborgensiske fans for. For det var jo en pokalfinale i coronaens tegn, som DBU kørte en stram no bullshit-politik ned over. Tilskuere skulle sidde med pæn afstand, og de måtte ikke rejse sig op under kampen.

Men det så en solid flok af de nordjyske tilskuere stort på, og de samlede sig i løbet af første halvleg og havde en stå op-fest med masser af sang og flag. De ignorerede flere gange stadionspeakerens ordre om at returnere til deres sæder. Og det endte med, at kampens dommer afbrød kampen, og at ordensmagten smed de rebelske fans ind i en bus, som fragtede dem tilbage til Nordjylland.

ZANKA-ZKÆNDERI

I de sidste sekunder af sommerens transfervindue lykkedes det for FC København at hente Mathias 'Zanka' Jørgensen hjem til hovedstaden – og dermed fik Superligaen igen besøg af en af det seneste årtis største profiler. På godt og ondt. For drama og kontroverser klæber sig altid til 'Zanka' som en magnet på et køleskab.

Og det var pressen – nærmere betegnet TV3 Sports journalist David Kroner – der blev en ufrivillig makker i den første 'Zanka-gate' siden hjemkomsten. FCK-stjernen kunne i pausen ikke svare på, hvad der var gået var gået galt for FCK, der var bagud hjemme mod Randers. Han virkede lidt fraværende og blev derfor spurgt, om han var rystet over den jammerlige FCK-indsats. Så vågnede 'Zanka', der fornærmet forlod interviewet, for dernæst – for rullende kameraer – at vende tilbage og skændes med journalisten, som ifølge ham havde stillet 'åndssvage spørgsmål'. En uge senere nægtede han at stille op til interview med TV3 Sport, før han havde fået en undskyldning. Velkommen hjem, 'Zanka'.

WILCZEKS JUDAS-SKIFTE

Der gik mindre end et halvt år, mellem at den polske superangriber tog emotionel afsked med Brøndbys fans – som hyldede ham som en klublegende – til, at Kamil Wilczek blev præsenteret som FC Københavns nye angrebses. Og det var selvfølgelig en kæmpe mavepuster for de hjerteknuste Brøndby-fans at se ekskæresten finde sammen med ærkerivalen.

At Wilczek med et snuptag gik fra helt til persona non grata på Vestegnen var tydeligt samme aften, som han blev præsenteret i Parken. Her samledes et par hundrede fans foran Brøndby Stadion og brændte en Wilczek-trøje af. Samtidig blev polakkens navn forsøgt slettet på Brøndbys landsholdsvæg. Wilczek måtte i tiden efter skiftet have livvagter på, når han bevægede sig på FCK's træningsanlæg. Det bliver helt sikkert hedt for ham, når han en dag skal stå på et udsolgt Brøndby Stadion iført FCK-trøje.

DET TAPRE FARVEL

Nordjyske Jacob Friis havde altid drømt om at stå i spidsen for AaB – og han havde arbejdet benhårdt for at nå sit mål. Men dødbolde og omstillingsspil blev med et fingerknips ligegyldigt, da Friis' lille datter blev ramt af kræftsygdommen leukæmi. I første omgang gik Friis på orlov for at vende tilbage til sidelinjen efter et par uger.

Men i kølvandet på, at hans fireårige datter fik foretaget en stamcelletransplantation, tog Jacob Friis en modig beslutning. Datteren skulle nu være den absolutte førsteprioritet, og så var der ikke længere plads til fodbold i hans hverdag. Så han sagde drømmejobbet op: »Selvfølgelig skal jeg være der for Luna. Hun skal ikke have en far, der følger med i hendes forløb på afstand,« sagde Friis til B.T., et par timer efter at hans opsigelse var blevet offentliggjort. Vi tager hatten af for beslutningen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

HJEM TIL AARH ... ØH KØBENHAVN

Det var ikke kun Kamil Wilczek, der kunne knuse fodboldhjerter med et kontroversielt klubskifte i 2020. De aarhusianske fans fik også et stik i hjertekulen, da klubbens succesfulde sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen, sagde sin stilling op for at tiltræde i en tilsvarende hos rivalerne fra FC København.

Et hårdt stød for 'de hvii'e', som har oplevet stor fremgang under Peter Christiansens ledelse. Og han blev også straks suspenderet af klubben, selv om han først tiltræder i København til april. På dagen for opsigelsen udtalte AGF-direktør Jacob Nielsen om 'PC': »Selvfølgelig er jeg påvirket af det. Jeg har mistet appetitten og ikke kunnet spise noget siden.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

HOWDY, SONDERDJUSKE!

Sønderjyske skal fremover tilføje doughnuts til deres klassiske kaffebord. For Glen Riddersholm og co. fik nemlig i september en ny ejer i den stenrige amerikanske Platek-familie, der også ejer engelske Sunderland. Og pludselig gik sønderjyderne fra at snappe efter vejret i coronakrisen til at snakke om at gå på jagt efter forstærkninger til truppen.

Newyorker-familien skyndte sig at understrege, at klubben fortsat skal hedde Sønderjyske – og der bliver heller ikke tale om et farvel til den lyseblå spilledragt, som man tidligere har oplevet som et krav, når nye ejere rykker ind. »Vi ser frem til at samarbejde med klubben og fastholde de vedvarende traditioner og samtidig begynde en ny æra med vækst,« udtalte familiens datter, Amanda Platek, i forbindelse med klubkøbet.

Foto: @TreffpunktSE (Photoshoppet) Vis mere Foto: @TreffpunktSE (Photoshoppet)

DRAMAET OM SISTO

Det var det ultimative Superliga-transferdrama, der udspillede sig sidst i august. Tusindvis af FCK-fans fulgte spændt med på computeren, da et privatfly – ejet af FCK-rigmand Lars Seier Christensen – lettede fra Spanien med retning mod København. Rygterne ville vide, at Pione Sisto sad i flyet. Og det blev bekræftet, da en fan den efterfølgende nat tog et billede sammen med Sistos agent, Angelo Sisto, foran Parken. Så var det skifte på plads – troede alle!

Men ak nej. Angelo Sisto ville have mere i lønposen og indkaldte til nye forhandlinger. Og så gad FCK-manager Ståle Solbakken ikke. Handlen blev afblæst. I stedet indleder Sisto-brødrene forhandlinger med FCK's guldrivaler fra FC Midtjylland. Og efter lidt tovtrækning skriver offensivspilleren under for midtjyderne. »Det har jo altid været Midtjylland for mig,« lød det fra Sisto.

En FCK-fan knipser et billede af Angelo Sisto efter forhandlinger i Parken. Foto: Twitter Vis mere En FCK-fan knipser et billede af Angelo Sisto efter forhandlinger i Parken. Foto: Twitter

VAR-ÆRAEN BLEV INDLEDT

Og så blev 2020 altså også året, hvor fodboldrevolutionen Video Assistant Referee – bedre kendt som VAR – kom til Superligaen. Det skulle være slut med, at dommerfejl kostede dyrebare point, og det skulle være slut med, at fodboldfans skulle diskutere kendelser i stedet for spillet på banen.

Men sådan kom det selvfølgelig ikke helt til at gå. For ligesom tilfældet har været i alle de ligaer og turneringer, hvor VAR har gjort sit indtog, fulgte der også masser af kontroverser med. Eksempelvis spændte VAR ben for sig selv, da Brøndbys Mikael Uhre fik lov at score i en offsideposition. VAR erkendte efterfølgende, at det var en fejl. Og så har det været utallige laaaangtrukne pauser midt i kampene, mens situationer er blevet nærstuderet i skurvognen foran stadion.