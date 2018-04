60 millioner kroner. Minimum. Det er prisen, FC Nordsjælland kan og vil kræve for Superligaens største salgsobjekt, Mathias Jensen.

Det er efterhånden blevet kutyme, at FC Nordsjælland står for nogle af Superligaens allerstørste salg. Indtil i vinter havde de rekorden for salget af Emre Mor, og til sommer gør de det formentlig igen. Sælger deres største profil for et beløb, de fleste andre klubber kun kan drømme våde drømme om.

Ifølge BTs kilder kan det ende i en en enorm handel, når anfører Mathias Jensen til sommer efter alt at dømme skydes af sted. FC Nordsjælland siger næppe ja til under 60 millioner kroner, og alt afhængig af hvilken klub og liga det 22-årige stjerneskud lander i, kan en samlet transfersum også blive væsentligt større.

»Jeg har selv hørt nogle af de tal, og jeg synes jo også, det er helt vanvittigt. Især når man tænker på, det kun er et års tid siden, jeg begyndte at spille fast i Superligaen. Men nogle gange går det hurtigt i fodbold. Omvendt kan det også gå den anden vej igen. Jeg ved godt, jeg har leveret godt over en længere periode, men der er stadig otte-ni kampe tilbage (i Superligaen, red.), og spiller jeg ad helvede til, kan det være, jeg ikke får muligheden for at komme til en god klub. Så jeg holder fokus på den næste kamp,« siger Mathias Jensen.

BTs kilder fortæller, at Ajax Amsterdam, der gennem længere tid har bejlet til U21-landsholdsspilleren, nu forbereder et konkret bud. Men den hollandske gigant er under ingen omstændigheder alene om at flirte heftigt med spilleren, der lige nu umiskendeligt ligner Superligaens største salgsobjekt.

FC Nordsjællands Mathias Jensen er brandvarm. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger FC Nordsjællands Mathias Jensen er brandvarm. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

Ifølge BTs oplysninger er det især spanske klubber, der i dén grad holder sig til omkring den teknisk stærke midtbanespiller, som fredag aften igen scorede, da han i 3-1-sejren over AaB (som du kan se highlights fra i videoen over artiklen) bragte sin sæsontotal op på ni scoringer. Og det er ikke små klubber. Nej, store klubber som Sevilla og Villarreal kan blive Jensens næste destination, præcis som danskerglade Celta Vigo kan det.

»Der er en chance/risiko for, at Mathias til sommer bliver et stort salg. Det er afhængig af, hvordan man ser på det, for Mathias har betydet rigtig meget for os den seneste tid,« siger FC Nordsjællands sportsdirektør, Carsten V. Jensen.

Fredag aften blev Jensen også synet af Premier League-giganten Tottenham. Men Christian Eriksens klub synes trods alt at være udenfor FCN-profilens rækkevidde netop nu.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Mathias har værktøjerne til at lande på en høj hylde. Men spørgsmålet er, hvilken rute han skal tage - og hvornår næste skridt skal tages,« siger Carsten V. Jensen.

»Jeg tror ikke, det ville blive noget problem for os at komme af med Mathias, hvis vi gerne ville. Det kunne vi gøre i morgen. Men det er ikke pointen. Pointen er, at tingene skal komme i den rigtige rækkefølge,« fortsætter FCN-bossen.

Hovedpersonen selv er åben for det meste, men han er også klar over, at han ikke nødvendigvis først behøver tage til en mindre liga som den hollandske. Han kan tage skridtet direkte til Europas allerstørste ligaer.

»Da jeg var lille, havde jeg altid en drøm om først at komme til Holland og siden til Spanien. Den klassiske tur, som mange danskere synes er interessant, og som ville passe en spilletype som mig. Men i takt med, jeg er blevet ældre, er jeg også blevet meget klogere på, hvad der bevæger sig rundt om i Europa, og der er også masser af klubber i andre lande, som også spiller god fodbold. Jeg udelukker slet ikke noget, men selvfølgelig er der nogle ligaer, som er interessante,« slutter Mathias Jensen.

Ud over Tottenham og Ajax var også klubber som Bayer Leverkusen og Southampton på plads i Farum fredag aften. Det trækker op til en spændende - og ikke mindst indbringende - sommer i det nordsjællandske. Endnu engang.