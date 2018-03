Der er de gode, og så er der de bedste - dem der har spillet deres hold til bedre placeringer, end de ellers ville have fået. Det er dem, der uge efter uge får gode karakterer af BT's udsendte fodboldreportere, og som efter grundspillets 182 kampe står tilbage med det højeste snit.

Øverst i BT's karakterbog står en spiller, der var så god, at han ikke var med, da forårssæsonen gik i gang.

Efter at have scoret 17 mål og stået bag otte målgivende afleveringer forlod Emiliano Marcondes FC Nordsjælland til fordel for Brentford med et karaktersnit på 8,21 på 12-skalaen. Nummer to på listen er Mathias Jensen, ligeledes FCN, mens Brøndbys Hany Mukhtar er nummer tre på listen. (Ifølge jer - altså bt.dk's læsere - burde Hany Mukhtar dog have toppet listen. (Se bare her hvor suverænt han vandt afstemningen på bt.dk).

Og her er holdet så. De 11 bedste i grundspillet.

Interaktiv grafik af: Grundspillets hold

