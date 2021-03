Det virker ikke længere utænkeligt, at Jonas Wind kan blive den første kanon, Superligaen sender ud af landet med 100 millioner kroner som prislap.

Torsdagens brandkamp med en assist og et mål i 2-0-sejren over Israel kan i hvert fald kun have været med til at øge interessen for den 22-årige FCK-profil, og med et forestående EM til sommer bliver udstillingsvinduet ikke større.

Tre mål har Jonas Wind banket ind i sine første fem landskampe, men nogen garanti som førsteangriber får han ikke af landstræner Kasper Hjulmand.

»Nej, det er der ikke noget, der hedder. Der er ikke nogen af de andre heller, der er hverken førsteangriber, -midtbane eller -forsvarer. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for Jonas' indtræden, og kombineret med de andre typer, der er, har det været nogle fine kampe,« siger Kasper Hjulmand og minder om, at Jonas Wind i Kasper Dolberg og Andreas Cornelius samt de to andre angribere i Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite har hård konkurrence.

Jonas Wind er flyvende i landsholdsdragten. Foto: Atef Safadi

»Jeg vil bare sige, at indtil Dolberg blev skadet og fik corona – i de to første kampe, vi spillede i efteråret – var han fantastisk. Han var virkelig stærk. Det var meget få centimeter i fire, fem situationer, der afgør, at han ikke kommer på scoringstavlen, men jeg ser også alle mulige andre ting, og jeg tror virkelig meget på Dolberg. Vi har Cornelius, der gør det godt, når han er klar. Der er flere om buddet. Vi skal huske på, at både Martin og Yussuf egentlig er angribere, så jeg synes, der er mange om buddet, og vi kan egentlig veksle på de positioner, der er,« lyder det fra landstræneren, der har lutter roser til Jonas Wind efter de overbevisende præstationer.

»Han har gjort det godt, og han har pyntet på vores relationer. Det, som måske har manglet i nogle af kampene, har han bidraget med. Det første mål er et godt eksempel på, at de lægger et pres, vi får spillet igennem linjerne, og Jonas falder imod bolden og fylder det rum ud, som opstår. Og linket mellem ham og Martin sad lige i skabet, så Jonas har gjort det godt, det må jeg bare sige.«

En anden, der også skilte sig markant ud i sejren over Israel, var anfører Simon Kjær, og Hjulmand tøver ikke med at kalde den 32-årige fødselar for bedre end nogensinde.

»Simon har fødselsdag i dag, og jeg snakkede med ham om, at det er ligesom med rødvin. Det bliver bare bedre og bedre, og sådan synes jeg faktisk også, at det er med Simon. Hele 2020 og starten på 2021 har været helt vild at se på. Han spillede også kampen i går med stor autoritet og gjorde næsten alting rigtigt. Han er en god person, også uden for banen. Nej, jeg synes ikke, at jeg har set ham bedre. Det er ikke kun for os, også for Milan,« bedyrer landstræneren.