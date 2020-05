Den ene rettighedshaver til tv-dækningen af den danske Superliga har allerede løftet sløret for, at der kommer til at være underlægningslyd, når sæsonen genoptages.

Nu melder Nent Group, der er den anden rettighedsindehaver, ligeledes ud, at de har tænkt sig at bruge kunstig lyd under kampene.

»Vi kører med det. Vi er trygge ved, at vi kan lave noget, der er godt, og som vil kunne forbedre oplevelsen for seerne,« siger Kim Mikkelsen, Head of Sport hos Nent Group, til B.T. og tilføjer:

»Vi føler os overbevist om, at størstedelen får en bedre oplevelse, når der er underlægningslyd.«

Head of Sport hos Nent Group Kim Mikkelsen oplyser, at der kommer til at være underlægningslyd på Superliga-kampene, når Nent Group står for dækningen. Her ses han under et tidligere pressemøde omkring dækningen af EM 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Head of Sport hos Nent Group Kim Mikkelsen oplyser, at der kommer til at være underlægningslyd på Superliga-kampene, når Nent Group står for dækningen. Her ses han under et tidligere pressemøde omkring dækningen af EM 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Tidligere på ugen kom det frem, at Discovery Networks, der er den anden rettighedsindehaver til dækningen af Superligaen, ville give deres kunder mulighed for at tilvælge den kunstige lyd på deres platform Dplay, mens reallyden fra kampene som udgangspunkt ville blive bevaret på flow-tv.

Hos Nent Group vil den kunstige lyd dog være at finde på udsendelserne i flow-tv, mens det kan fravælges på deres platform Viaplay.

Ifølge Kim Mikkelsen vil den kunstige lyd bestå af en sammenblanding af flere forskellige lydbidder.

»Vi laver et lydmix, der består af flere lag. Det ene lag er fra selve kampen og vil være reallyden. Det andet lag vil bestå af en generel underlægningslyd fra en tilsvarende kamp. På toppen af det vil der blive lagt slagsange, reaktioner på mål og pibekoncerter løbende, i takt med at tingene sker,« siger han og fortsætter:

Ceres Park i Aarhus forberedes til Superligaens genstart torsdag aften. Her ses et opstillet telt, der skal fungere som et af de nye omklædningsrum. Derudover vil der til torsdagens kamp mellem AGF og Randers FC være opsat papfigurer af fans på tilskuerrækkerne, og en storskærm vil udgøre en virtuel tribune. Foto: Henning Bagger Vis mere Ceres Park i Aarhus forberedes til Superligaens genstart torsdag aften. Her ses et opstillet telt, der skal fungere som et af de nye omklædningsrum. Derudover vil der til torsdagens kamp mellem AGF og Randers FC være opsat papfigurer af fans på tilskuerrækkerne, og en storskærm vil udgøre en virtuel tribune. Foto: Henning Bagger

»Samlet giver det et lydmix sammen med vores kommentatorer, der selvfølgelig også vil være i lydbilledet. Men man vil stadigvæk kunne høre Ståle (Solbakken, red.) stå og råbe nede på sidelinjen, ligesom man ville kunne til en normal kamp med tilskuere.«

Det nye tiltag kommer efter en længere periode, hvor det har været oplyst, at den kunstige underlægningslyd var inde i overvejelserne til de tilskuerløse kampe. Skulle tilskuerne vende tilbage på tribunerne, skal man dog ikke være bange for, at den kunstige lyd bliver hængende.

»Hvis der kommer tilskuere ind, så forventer jeg, at man lukker så mange ind, at vi ikke behøver have underlægningslyden, og så fjerner vi det selvfølgelig igen,« siger Kim Mikkelsen.

Superligaen vender tilbage torsdag aften klokken 19 med det udskudte opgør mellem AGF og Randers FC. Du kan følge med i optakten til kampen hele dagen i B.T.s liveblog.