Guld-duellen i Superligaen er alt andet end piv-åben, men er der et håb i mørket for FC København, som halter 12 point efter FC Midtjylland?

Nej, nej og atter nej, lyder svaret, hvis man spørger panelet i denne uges Fodbold FM.

»Nej, det kan jeg ikke. Selvom FCK vandt resten af kampene, så tror jeg ikke, det ville være nok. De ser stærke ud, FCM,« siger den tidligere FCK-profil Thomas Kristensen i B.T.s fodboldpodcast.

Steffen Dam, spilekspert og sportschef i FA 2000 er enig i den vurdering.

»Der er ingen indikationer af, at FCM står over for et sammenbrud. De har en voldsomt bred trup, så de er en af de klubber, der er bedst rustet til det her komprimerede program, der venter.«

Kun Ken Ilsø, som var tredje mand i panelet, forsøgte at bevare en smule optimisme på Superliga-spændingens og på FCK's vegne.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller mener, at et nederlag til hans gamle klub i den på papiret svære kamp i Farum mod FC Nordsjælland, som venter i runde 26, kan åbne op for guldkampen inden slutspillet, såfremt FCK sørger for at vinde deres to resterende kampe i grundspillet.

»Så vil der være ni points forskel, og de skal mødes to gange i slutspillet. Vinder FCK de indbyrdes opgør, er vi nede på tre points forskel. Det er et voldsomt scenarie, så det er ikke så sandsynligt, men nu nævner jeg det lige, så folk kan tænke 'det kan jo være'.«

Thomas Kristensen forsøger at komme Ilsø i møde, meeeen, at FCK skulle kunne indhente midtjyderne, kan han ikke helt købe ind på.

»Det er jo FCM's mesterskab at tabe. De er jo nærmest kåret allerede. Så de har alt at tabe. FCK kan lurepasse den lidt, og så kan der måske ske noget, men jeg har svært ved at se det.«

