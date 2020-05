Ingen spillere, trænere eller dommere i Superligaen og 1. division er smittet med coronavirus, viser test.

Coronavirus kommer ikke til at spænde ben for, at spillere, klubpersonale eller dommere kommer til at gå glip af genoptagelsen af Danmarks to bedste fodboldrækker.

Som et led i protokollerne for en genoptagelse af professionel fodbold i Danmark skal alle aktører ugentligt testes for coronavirus. I denne uge er 1019 personer blevet testet, og alle test er negative.

Det skriver Superligaen på sin hjemmeside.

I sidste uge blev 693 personer testet, og også her var alle resultater negative.

Superligaen genoptages torsdag aften efter 80 dages coronapause, når AGF får besøg af Randers FC. Fredag aften tager Viborg og Skive hul på 1. division.

