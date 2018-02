Ny aftale betyder, at alle superligaklubber og fans vil kende deres kamptidspunkter i god tid før slutspillet.

København. Det skulle gerne blive nemmere for fodboldfans at finde ud af, hvornår deres favorithold går på banen i Superligaens slutspil.

I sidste sæson blev kampdatoerne meldt ud med kort varsel, men i år bliver der lavet en datoplan for alle 14 superligaklubber, når grundspillet er spillet færdig om en måned.

Det oplyser Divisionsforeningen onsdag i en pressemeddelelse.

- Efter sidste sæsons slutspil fik vi masser af input fra fans, klubber og andre interessenter til mulige forbedringer, siger direktør Claus Thomsen.

Det har dog ikke været helt nemt at efterkomme klubberne og tilskuernes ønske om længere planlægningstid for kampene i slutspillet.

Det skyldes, at tv-rettighedshaverne MTG og Discovery også har ønsker til, hvilke hold og kampe de vil vise på deres tv-kanaler. Det er alligevel lykkes at lave en aftale med MTG og Discovery.

Divisionsforeningen forventer at have et kampprogram for mesterskabsspillet, nedrykningsgrupperne og playoffkampene klar senest 21. marts.

/ritzau/