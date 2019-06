Videodommersystemet VAR, der skal bekæmpe kampafgørende dommerfejl, indføres nu også i den danske Superliga.

Men det bliver først fra 2020/2021-sæsonen.

På et bestyrelsesmøde søndag formiddag i Italien har Dansk Boldspil-Unions (DBU) bestyrelse godkendt at indføre systemet i dansk fodbolds bedste række.

Michael Johansen, som er formand for Dommergruppen, der arbejder for at forbedre forholdene for de danske elitedommere, glæder sig over, at man fra DBU’s side går fremtiden i møde ved at indføre samme videoteknologi, som benyttes i internationalt regi:

»Beslutningen sender et stærkt signal til vores dygtige dommere om, at vi gerne vil hjælpe med at uddanne dem til højest mulige niveau – for eksempel Champions League,« siger Michael Johansen.

I DBU ser man frem til indførelsen af den nye teknologi, fortæller Kenneth Reeh, der er konstitueret administrerende direktør i DBU:

»Vi skal turde at gå forrest i udviklingen af fodbolden, hvad enten det angår spillere, trænere, klubber eller dommere. Det gør vi med VAR, som på sigt både skal komme klubberne og dommerne til gode,« forklarer Kenneth Reeh.

Også Direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, bakker op om beslutningen:

»For fortsat at have et produkt på internationalt topniveau, så er det nødvendigt at matche de andre europæiske ligaer. Derfor er det et naturligt skridt med indførelse af VAR, der vil gavne både dommere, fans og spillere. Nu skal vi så se på, om det kan leveres indenfor de aftalte rammer,« udtaler Claus Thomsen.

Efter vedtagelsen er det planen, at DBU og Divisionsforeningen vil uddanne 12-14 VAR-dommere og samme antal assisterende VAR-dommere i efteråret 2019. Selve træningen af de nye dommere skal blandt andet foregå til kampe i Reserveligaen i den kommende sæson.

Udgifterne til indkøb og installering af VAR-teknologien vil blive fordelt mellem DBU og Divisionsforeningen.