Begrænsningerne på det britiske transfermarked får fodboldklubber til at overveje alternative muligheder.

Fodboldklubben Randers FC solgte i sommer angriberen Emil Riis til Preston North End i den næstbedste engelske række.

Samme skifte ville ikke kunne lade sig gøre i dag, fordi vejen til engelsk fodbold er blevet længere for de fleste superligaspillere.

Årsagen er brexit.

I fremtiden skal udenlandske spillere indfri nogle krav i et nyt pointbaseret system for at få en arbejdstilladelse i England.

Her bliver det blandt andet afgørende, om spilleren har spillet tilstrækkeligt med europæiske kampe eller landskampe, og det har de færreste spillere i dansk fodbold.

I Randers har man indset, at det engelske fodboldmarked bliver for de få, men klubben kigger med positive øjne på, hvilke døre der åbner sig i stedet for.

- Det kunne være interessant at indgå et samarbejde med en engelsk klub, hvor vi kunne agere rugekasseklub for talenter, siger klubbens sportsdirektør, Søren Pedersen.

- Det er da også noget, som vi på bestyrelsesniveau har snakket om, men det er dog indtil videre blevet ved snakken, fastslår han.

Skulle Randers ende som rugekasseklub, vil det ikke give klubben lov til at sende talenterne direkte til England uden om pointsystemet.

Men det vil være muligt for en potentiel engelsk samarbejdsklub at flytte spillere videre til andre samarbejdsklubber, hvor spillerne kan opnå det nødvendige antal point.

I de senere år har man set flere af de engelske klubbers ejere også investere i klubber uden for landets grænser.

Manchester City er en af de klubber, hvis ejere har andel i en række andre samarbejdsklubber rundt om i verden.

For nylig offentliggjorde klubben et nyt partnerskab med den bolivianske klub Bolivar, der hører hjemme i Bolivias bedste fodboldrække.

Partnerskaberne i international fodbold er også noget, som Esbjerg-sportschef Jimmi Nagel har lagt mærke til i de senere år.

- Det er jo en tendens, som vi ser lige nu, hvor store investorer har andel i flere klubber, og den tendens, tror jeg ikke, bliver mindre efter brexit, vurderer han.

Selv virker Nagel usikker på, om Esbjerg kunne indgå i et lignende netværk i fremtiden.

- Det er jo en stor strategisk beslutning, som ligger over mig.

- I den perfekte verden kunne det måske være interessant, men det kommer jo an på, hvad der ligger i en sådan aftale, og det har jeg svært at spekulere i lige nu, siger han.

/ritzau/