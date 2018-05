I klippet herover kan du se højdepunkterne fra tirsdagens kamp.

Når AGF fredag aften skal forsøge at gøre livet surt for FC København i den afgørende duel om kvalifikationen til Europa League må Martin Pusic se til fra tribunen.

For den varme angriber blev tirsdag aften vist ud, efter han fik præsenteret sit andet gule kort for en albue i hovedet på Victor Ekani.

Dommeren vurderede, at det blev gjort bevidst, og så blev angriberen sendt i bad før tid.



Pusic var tydeligt utilfreds med kendelsen, men ikke desto mindre er han ude af den store finale mod sin tidligere arbejdsgiver fra den danske hovedstad.

Og det røde kort faldt bestemt ikke i god jord hos AGFs træner, David Nielsen, der mener, at det er hårdt dømt.

»Så får vi et rødt kort, som jeg synes er totalt kritisabelt i en kamp som denne her. Vi spiller om alt, og Pusic løber rundt deroppe og har Sønderjyskes spillere på nakken hele tiden. Det er unødvendigt at vise ham ud for den,« siger en tydeligt ærgerlig og irriteret David Nielsen til TV3 Sport.

Inden det røde kort bragte Martin Pusic AGF foran med sin scoring til 2-0, men han kan altså ikke hjælpe AGF i den altafgørende kamp.

»Det er synd for Martin, at han skal misse den kamp på fredag,« siger David Nielsen.

Han kunne fra sidelinjen se sit mandskab vinde 2-0 i Haderslev, og han var selvsagt meget tilfreds med udfaldet.

Han roser desuden sine spillere for en ’kæmpe præstation’, efter AGF i den første kamp satte en 2-0 sejr over styr og måtte nøjes med 2-2 på hjemmebane. Her scorede Martin Pusic i øvrigt begge mål for AGF.

Dog var der også malurt i bægeret for David Nielsen, for tidligt i kampen måtte klubbens anfører, Pierre Kanstrup, udgå med en skade. Hvorvidt han bliver klar til om tre dage, vides ikke.

AGF-træneren understregede desuden, at fredagens kamp mod FC København bliver svær, men han tror på, at det kan lade sig gøre at vinde i Parken.

I modsætning til semifinalerne i Europa League-playoff, der spilles over to kampe, er der kun tale om én kamp mellem FC København og AGF.