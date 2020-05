FC Nordsjælland-træner Flemming Pedersen er tvunget væk fra sin familie grundet den verdensomspændende sundhedskrise.

Det fortalte han til B.T. i april, hvor han forklarede, at hans bonusdatters livstruende sygdom gør, at hun for alt i verden ikke må blive smittet. Derfor er han flyttet på hotel.

Nu kommer han yderligere ind på emnet til Jyllands-Posten, og det ser ud til, at cheftræneren kan skyde en hvid pil efter at flytte hjem til sin familie foreløbigt.

»Jeg er flyttet ”hjemmefra” og har boet på hotellet i FC Nordsjælland siden begyndelsen af marts. Der kommer jeg til at bo, indtil der er en vaccine eller en kur mod corona,« siger Flemming Pedersen til avisen.

FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen giver instruktioner til Ibrahim Sadiq under kampen mellem Randers FC og FC Nordsjælland. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Nordsjællands cheftræner Flemming Pedersen giver instruktioner til Ibrahim Sadiq under kampen mellem Randers FC og FC Nordsjælland. Foto: Henning Bagger

Cheftræneren går dog tur med sin kone hver anden eller tredje dag på behørig afstand, og selvom det er hårdt at være væk fra sin familie, får Flemming Pedersen alligevel vredet noget positivt ud af den nærmest surrealistiske situation.

»Der er også nogle gode sider ved at være på hotellet,« siger han om hans nye domicil, hvor en række af klubbens spillere fra ungdomsakademiet Right to Dream også bor.

»Dem lærer jeg bedre at kende.«

Superligaen har som så meget andet været sat på pause på grund af corona-virus, men nu har ligaen fået grønt lys for at gå i gang igen. Ambitionen er at spille kampe igen sidst på måneden.