Fem spilledages karantæne.

Sådan lyder straffen til Vejle-træner Adolfo Sormani for at have været i kontakt med sin stab under mandagens superligakamp mod Horsens, på trods af at han afsonede karantæne.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans i en pressemeddelelse.

»Efter kampen modtog Fodboldens Disciplinærinstans en indberetning fra kampens videoobservatør, hvor det fremgik, at Sormani var i elektronisk kontakt med en assistenttræner i Vejles tekniske område, hvilket også fremgik af tv-billeder,« lyder det i pressemeddelelsen:

Adolfo Sormani havde karantæne i kampen mod AC Horsens og sad i en skyboks på stadion. Foto: Claus Fisker Vis mere Adolfo Sormani havde karantæne i kampen mod AC Horsens og sad i en skyboks på stadion. Foto: Claus Fisker

»På baggrund heraf og efter indsigelse fra Horsens og efterfølgende redegørelse fra Vejle har Fodboldens Disciplinærinstans på den baggrund idømt Sormani fem spilledages karantæne.«

Umiddelbart efter kampen mod AC Horsens afviste man i Vejle, at Adolfo Sormani skulle have gjort noget forkert.

»Vi afviser alle anklager om, at Adolfo Sormani skulle have haft kontakt til bænken. Der er tale om et scoutingsystem,« sagde Vejles assistenttræner Morten Bisgaard.

I kendelsen fra Fodboldens disciplinærinstans fremgår det, at Vejle-træneren selv har afgivet følgende forklaring på hændelserne i kampen, hvor tv-billeder viste ham tale i telefon fra sin placering i skyboksen på Vejle Stadion - her så det ud til, at han var i kontakt med målmandstræner Marco Ferrari, der sad på udskiftningsbænken.

»Jeg var i løbet af kampen i dialog med en betroet trænerkollega fra Italien. En trænerkollega, som i øvrigt har været på besøg hos Vejle Boldklub løbende under min trænertid i klubben, og som sparrer og kommer med taktiske input til trænerstaben, når han har været på besøg. Trænerkollegaen følger alle vores kampe på tv,« lyder Adolfo Sormanis udtalelse.

Han har ligesom Marco Ferrari afvist at lade Fodboldens disciplinærinstans se opkaldslisten på sin mobiltelefon.

Klubbens forklaring lyder af den grund:

»Vejle Boldklub kan derfor ikke afvise, at der kan være sket et brud på reglerne om en karantæneramt træners ageren i forbindelse med afvikling af en kamp. Vejle Boldklub er derfor indforstået med at acceptere en eventuel straf, da Vejle Boldklub ikke ønsker at bringe fodbolden i miskredit, ligesom klubben i enhver henseende anser det som en pligt at overholde gældende regler og bestemmelser.«

Adolfo Sormani var kun timer forinden mandagens Superligakamp blevet idømt en karantænedag.

Det blev han, fordi han ifølge en indberetning fra dommeren i sidste uges pokalkamp mod Kolding skulle have sagt til linjedommeren:

»Du vil ikke vide, hvad der sker, hvis du taler til mig igen.«