AaB's nyansatte cheftræner Jacob Friis er blevet far.

Således har hans kone, Merle, født parret en velskabt dreng.

»Det gik som det skulle. Han vejede 3.500 gram, så det er vel ikke helt forkert at sige, at der er tale om standardstørrelse,« siger Jacob Friis, der røber drengens navn:

»Han skal hedde Arthur.«

Blå bog Jacob Friis

Født: 11. december 1976 i Aalborg

Ægtestand: Gift med Merle og far til Melua (5 år), Luna (2 år) og nyfødte Arthur.

Civiluddannelse: Folkeskolelærer

Fodbolduddannelse: UEFA Pro-licens

Meritter på fodboldbanen: Var i sin aktive karriere som central midtbanespiller bænkevarmer i 40 kampe på Aalborg Changs daværende hold i 2. division. Har herudover spillet adskillige kampe på AaB's andethold i Danmarksserien. Har i to perioder været ansat som assistenttræner for et universitetshold i den mexicanske by Monterrey. Kom herefter tilbage til AaB, hvor han både har været assistenttræner for klubbens Serie 3-hold og U19-træner.

Hermed kan Jacob Friis kalde sig 'far til tre' eftersom han sammen med sin kone også er forældre til pigerne Luna og Melua på henholdsvis fem og to år.

På spørgsmålet om hvorvidt der er planer, om Familien Friis i nærmeste fremtid skal have flere medlemmer, lyder svaret:

»Skal vi ikke sige, at det var det.«

Henover julen har Jacob Friis holdt ferie, men fredag var han tilbage på AaB's træningsanlæg.

AaB's cheftræner Jacob Friis. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's cheftræner Jacob Friis. Foto: Henning Bagger

»Når man er fodboldtræner, er der ikke noget, der hedder barselsorlov, så jeg er godt i gang med tilrettelæggelsen af træningen forud forårssæsonen, og der var altså nogle ting, der lige skulle på plads, inden vi genoptager træningen 7. januar,« siger Jacob Friis.

Sammen med AaB's førsteholdstrup tager han 21. januar på en halvanden uge lang træningslejr i Tyrkiet.

»Her kommer vi til at spille et par kampe mod blandt andre en ukrainsk modstander,« oplyser Jacob Friis, der i slutningen af november tog over, hvor hans forgænger Morten Wieghorst slap efter sin fyring.

Blandt andet skal hans to nye assistenter, Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsen, introduceres i det job, som Thomas Augustinussen forlader efter han er blevet ansat som erhvervsassurandør i forsikingsselskabet Tryg.