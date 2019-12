»Det, der er sket de sidste par dage, er et skræmmebillede.«

Sådan siger Horsens-træner Bo Henriksen om VAR's rolle i Premier League i de seneste dage. Debatten omkring videosystemet raser, da det ifølge flere har haft en afgørende rolle i kampes udfald, blandt andet i opgøret mellem Liverpool og Wolverhampton og opgøret mellem Manchester City og Sheffield.

Sådan skal det ikke være i Danmark, hvis man er enig med Bo Henriksen. I den kommende sæson bliver VAR implementeret i Superligaen, men det må for alt i verden ikke blive brugt i sin nuværende form, forklarer Horsens-træneren.

»Som Klopp (Liverpool-træneren, red.) siger, så gider han stort set ikke juble mere, og så begynder det sjove at gå af det. Der er lavet et system i England, som er så ekstremt. Det er langt, langt ud over det, man kan gå. Det håber jeg ikke, vi får i Danmark. Jeg håber, at vi får vores eget.«

Som det sker lige nu, er det skråplan ud over det sædvanlige Bo Henriksen om VAR

»Jeg går stadig ind for, at der skal være noget hjælp. Men det skal ikke være på den måde, som det er nu. Hvad fanden er det for noget, hvis man skal til at vente fem minutter med at juble,« spørger Bo Henriksen, der er kendt for sine vilde jubelscener.

Ifølge den kulørte træner kan man stadig diskutere visse situationer 200 gange på trods af videobilleder, da der i mange situationer er tale om skøn. Dem må man ikke pille ved, mener han. Til gengæld skal man beholde VAR til de store beslutninger. For lige nu er Bo Henriksen langtfra tryg.

»Jeg er bekymret for kærligheden til spillet og selve glæden. Det er en katastrofe, hvis tilskuerne ikke tør juble. Hvis spillerne heller ikke viser følelser, fordi de ikke ved, om der er mål, og skal vente fem minutter, hvad så? Det ville være skræmmende og forfærdeligt for fodbolden generelt,« siger den langhårede superligatræner og uddyber sine bekymringer.

»Jeg tror også, at vi ødelægger underholdningsværdien for tilskuerne. Det er det allerværste, der kan ske. Det er vores grundlag for sportslivet, men også det kommercielle. At det går ud over kærligheden til fodbolden.«

»Det er en del af udviklingen i fodbolden, og vi bør ikke være bagefter med den i Danmark,« siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen om VAR i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Det er en del af udviklingen i fodbolden, og vi bør ikke være bagefter med den i Danmark,« siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen om VAR i Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

Spørger man Bo Henriksen, må dommerkendelser aldrig gå ud over, hvor smukt spillet skal være. Og nej, han mener ikke, at Superligaen bliver mere fair af, at VAR kommer til i sommeren 2020.

»Nej, der kommer ikke mere retfærdighed til. Det er fint at kunne hjælpe dommerne så meget som overhovedet muligt. Men at VAR nærmest går ind og afgør alle fodboldkampe, som det sker lige nu, er et skråplan ud over det sædvanlige.«

Claus Thomsen er direktør hos Divisionsforeningen, der skal bidrage til implementeringen af VAR i Danmark. Men postyret og kontroversen i England skræmmer ikke direktøren.

»Alle kigger lige nu på England, men der findes en del steder rundt om i Europa, hvor der er mindre kontrovers omkring det. VAR er nok noget, der er kommet for at blive. Derfor implementerer vi det, fordi det er en del af fodboldoplevelsen. Det er en del af udviklingen i fodbolden, og vi bør ikke være bagefter med den i Danmark,« siger Claus Thomsen.

Jakob Ankersen glæder sig til, at VAR bliver implementeret i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ankersen glæder sig til, at VAR bliver implementeret i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er heller ikke alle, der er lige så skeptiske som Bo Henriksen. AGF's Jakob Ankersen fortæller, at han glæder sig til, at VAR kommer til Danmark, selvom alt ikke er perfekt med den nye teknologi.

»Jeg synes, at det er fint, at VAR kommer til. Denne her sæson har været storslem med hold, der føler, at dommeren mere eller mindre har afgjort en fodboldkamp. Og sådan skal det ikke være. Der er åbenlyst nogle problemer, der skal fikses, men dem må man tage med,« siger Jakob Ankersen.

Han nævner eksempelvis det kontroversielle straffespark mellem FC København og OB i december, hvor kendelsen blev dømt mod Oliver Lund, der var i infight med FCK's Michael Santos på kanten af straffesparksfeltet.

Her var det stort set umuligt at se, om hændelsen skete i eller uden for området.

»For mig betyder VAR absolut mere retfærdighed. Det har sine fejl, men jeg synes også, at det har sine fordele,« forklarer Jakob Ankersen.

»Derfor synes jeg, at det er fint, at man prøver det og giver det chancen. Så skal man ikke stå efter kampene og diskutere, at dommeren gav et straffespark, der var rigtigt dømt eller ej.«

Alligevel forstå han godt, at det fjerner noget af spillets nerve.

»Jeg er helt på bølgelængde med folk, der synes, at det tager charmen fra fodbold. Skal man juble eller ej? Og hvad med fansene? Skal man virkelig vente på, at en storskærm fortæller en, om der er mål eller ej?«