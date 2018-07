Hobro-angriber Pål Alexander Kirkevold vil gerne testes af på et højere niveau. Han satser på sommersalg.

Vejle. Den norske angriber Pål Alexander Kirkevold blev topscorer i sidste sæsons Superliga med 22 mål.

Kirkevolds ambitioner er at score nogle hurtige mål i den nye sæson, som begynder fredag, og at blive solgt til en større klub.

Fredag aften er Hobro med i sæsonpremieren på udebane mod Vejle.

»Jeg må bare vise mig frem fra min bedste side her, for det vil bare være en bonus.«

»Kan jeg score fire-fem mål i de tre-fire første kampe, bliver det nok bare en endnu højere hylde, jeg kan vælge klubber fra,« siger Pål Alexander Kirkevold til Nordjyske.

I slutningen af sidste år forlængede Kirkevold sin kontrakt med Hobro. Den stod til at udløbe i sommeren 2018, men han forlængede sin kontrakt frem til udgangen af 2021.

»Jeg er vanvittig stolt over den her kontraktforlængelse,« sagde Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, dengang.

»Pål er en fantastisk dygtig angriber, hvilket han jo har bevist for hele fodbold-Danmark i denne sæson. Vi har gennem tiden haft mange dygtige angribere i Hobro, men ingen så dygtige som Pål,« sagde sportschefen.

Nordmanden, som Hobro hentede i Sandefjord i sommeren 2015, bliver dog ikke nødvendigvis i Hobro i hele sin kontraktperiode, pointerede Jens Hammer Sørensen.

»Vi har skrevet en lang kontrakt med Pål, men vi forventer ikke, at han er her i alle årene.«

»Det er han simpelthen for god til, og hvis den rette klub kommer på banen med henblik på at hente ham, så stiller vi os ikke i vejen for et salg,« sagde sportschefen.

Vejle-Hobro fløjtes i gang klokken 18.

/ritzau/