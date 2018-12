Superligaens nummer et og nummer to hiver pt. i hver sin ende af den danske landsholdsspiller Jonas Knudsen.

Venstrebacken, hvis kontrakt med engelske Ipswich udløber til sommer, er et hedt emne i både FC København og FC Midtjylland.

Det kommer frem i ugens episode af B.T. Sports fodboldpodcast, Transfervinduet, hvor Michel Wikkelsø Davidsen, Steffen Gronemann og Lasse Vøge sidder i panelet.

»Jonas Knudsen har jo kontraktudløb i Ipswich til sommer, og det er sådan noget, som tænder nogle alarmklokker. Og som jeg har hørt det, har det også tændt nogle alarmklokker hos nogle store danske klubber. FC København og FC Midtjylland,« fortæller Michel Wikkelsø Davidsen.

»FC København har taget den første kontakt til agenten og har ligesom lagt en føler ud. Men for at det skal ske for FCK, så skal man først af med én af sine backs. Og her skulle Nicolai Boilesen være det mest åbenlyse salgsobjekt.«

»Men FCK er ikke de eneste, der er interesseret. For selvfølgelig er FC Midtjylland også interesseret.«

I episoden drøfter panelet også fremtiden for en håndfuld af de superliga-spillere, der render rundt med en frikøbsklausul. Her kommer der blandt andet spændende nyt om Brøndbys Uffe Bech frem - og fremtiden for AaBs Lucas Andersen og FCM's Evander bliver også debatteret.

Og der er også nyt om to af dansk fodbolds hotteste talenter - FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen og Brightons Anders Dreyer.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

