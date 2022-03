Målet var 50.000 kroner. Men nu er mere end en million kroner samlet ind.

Superliga-stjernen Erik Sviatchenko er overrasket og glad for den støtte, som hans private indsamling til krigens ofre og flygtninge i Ukraine har fået i de seneste uger.

»Det er fantastisk, at folk er så velvillige til at støtte. I bund og grund er det udtryk for næstekærlighed og medmenneskelighed. Det er det, der er brug for til ukrainerne, som står over for en fremtid, som er fuldstændig smadret,« siger den 30-årige FC Midtjylland-profil, som har ukrainske forældre, men har boet i Danmark hele sit liv.

Derfor har Ruslands invasion af Ukraine en ekstra følelsesmæssig dimension hos Sviatchenko, som i den triste og grufulde situation i sit andet fædreland er glad for at kunne bidrage med pengene fra indsamlingen til Røde Kors, som han blandt andet har promoveret gennem sin Instagram-profil.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Målet var til at starte med at samle 50.000 kroner ind. Nu har vi rundet en million kroner. Så nu lukker vi snart ned for den, så pengene kan sendes af sted. De siger, det er den største privat-indsamling i Dansk Røde Kors' historie. Jeg er selvfølgelig glad for, at folk vil støtte det,« siger Sviatchenko, som har spillet fem landskampe for Danmark.

FC Midtjylland-anføreren fortæller, at krigen fortsat påvirker ham, men at han finder trøst og helle i samtaler med familien – og på fodboldbanen.

»Begge mine forældre er fra Ukraine, vi har et naturligt tilhørsforhold til det land, og jeg har en halvbror, som er i Ukraine, men som er et forholdsvis sikkert sted. Det er grusomheder, de oplever, og nu er der en stor masseflugt. Det kommer pludselig tæt på,« siger Erik Sviatchenko og fortæller videre:

»Det var særlig svært i de første dage, og det er fortsat ikke blevet hverdag. Det er stadig grusom overlevelse hver dag for ukrainerne. Jeg snakker meget med mine forældre og min bror her i Danmark om det, for at bearbejde det. Der fungerer fodbolden som et frirum.«

FC Midtjylland-forsvarsstyrmanden, som er en outsider til Kasper Hjulmands VM-trup, er for tiden skadet, men ventes klar til kamp i Superligaen efter den kommende landsholdspause, siger han.