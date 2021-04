Patrick Mortensen husker tilbage på en vild bytur med bord, flasker og damer.

Han tørnede dengang ud for Lyngby, hvor spillerne var samlet til et socialt arrangement et par dage inden den sidste kamp før vinterpausen mod Midtjylland.

AGF-topscoreren fik ved arrangementets ende at vide af den daværende Lyngby-træner Niels Frederiksen, at festen sluttede her. Men det gjorde den langtfra for den unge Patrick Mortensen.

»Med mine Lyngby-holdkammerater Marc Møller, Sheikh Sarr og Kim Aabech ender vi på Zen (natklub i København, red.) med bord flasker og damer,« siger Patrick Mortensen i 'Offside'-studiet på TV3 Sport og fortsætter:

Patrick Mortensen husker tilbage på sin tid i Lyngby, hvor en vild bytur var ved at koste dyrt. Foto: Henning Bagger Vis mere Patrick Mortensen husker tilbage på sin tid i Lyngby, hvor en vild bytur var ved at koste dyrt. Foto: Henning Bagger

»Vi møder så til træning, og inden træningen går i gang, står vi i en rundkreds. Jeg ender så med at stå lige ved siden af Niels. Det er den værste fejltagelse, jeg nogensinde har lavet.«

Niels Frederiksen spørger så sin unge angriber, om han har været i byen. Patrick Mortensen tænker hurtigt og tror, at Niels Frederiksen bluffer.

»Så jeg siger nej. Han springer de ti næste spillere over og spørger nu Kim Aabech, der bare siger ja. Han ender med jo kun at spørge de fire, som har været i byen. Så står jeg der og tænker 'shit man'.«

De andre tre syndere siger alle ja, og Niels Frederiksen havde lugtet lunten. Patrick Mortensen bliver derfor inviteret ind til en privat samtale på chefens kontor.

»Jeg måtte ind på kontoret efterfølgende og sige undskyld. Jeg havde selvfølgelig været afsted, og vi bliver så sat af til kampen mod Midtjylland. Alle fire.«

Lykken tilfalder så de festglade Lyngby-spillere, da kampen mod Midtjylland bliver annulleret for frost i banen. Et tykt lag sne dækkede græstæppet på Lyngby Stadion, og den unge Patrick Mortensen kunne ånde lettet op.

»Jeg kan så tydeligt huske, at jeg fik en sms fra Tom Køhlert (daværende Brøndby-træner, red.). Han kunne slet ikke forstå det. 'Det kan da ikke passe, Patrick, at du har været med i byen med de drenge der.' Det var da også første og sidste gang, at det skete,« slutter Patrick Mortensen.