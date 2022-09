Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skabte et vist postyr i FCK-kredse, da den vragede Peter Ankersens Twitter-profil pludselig likede et opslag, der kritiserede cheftræner Jess Thorup, som har sendt backen langt væk fra spilletid.

'Lille spejl på væggen, hvornår er vi fri for Thorup?', lød tweetet fra en FCK-fan, som Peter Ankersens profil likede.

Siden blev liket og hele Ankersens profil slettet, og den vragede FCK'er forklarede på sin Instagram, at han var blevet hacket.

Den situation spurgte B.T. ind til efter onsdagens Champions League-kamp i Parken, men cheftræner Jess Thorup har ikke vendt den noget kontroversielle sag med sin spiller.

»Nej, jeg har ikke talt med ham. Jeg er ikke bekendt med det, og jeg er som bekendt ikke på sociale medier.«

Det er ikke noget, I overhovedet har vendt i klubben i dag?

»Jes (kommunikationschef i FCK, red.) har lige kort gjort mig opmærksom på det,« nåede Jess Thorup at svare, inden kommunikationschef Jes Mortensen brød ind og forklarede den noget specielle oplevelse med Twitter, Peter Ankersen havde tirsdag.

»Jeg snakkede med Peter i går, og han sagde, at han ikke havde været på Twitter i rigtig lang tid, så han forstår ikke, hvorfor det var sket.«

»Han prøvede at logge ind, og det kunne han ikke. På en eller anden måde var der så et auto-login, han kommer ind og så gik han ind og kiggede - han får det der (liket af det kritiske opslag, red.) væk og sletter sin konto, fordi han af en eller anden grund ikke rigtig kunne styre det. Pas, altså,« lød det.

Det kunne godt være, Jess havde talt med ham om det?

»Vi har mest snakket om Champions League-kampen,« sagde Jes Mortensen, inden Thorup genovertog faklen.

»Vi har været på hotel i dag, så jeg har ikke været i kontakt med Peter i dag.«

I den situation, som klubben og du er i lige nu, hvad tænker du så om, at folk hacker Peter Ankersens profil for at like det her og så slette det igen?

»Det har jeg ingen kommentarer til,« lød det fra Thorup, inden spørgsmålene hurtigt gik videre.

FCK leverede onsdag en meget godkendt indsats mod det spanske storhold Sevilla, og opgøret gav FCK'erne de første point på Champions League-kontoen.

Præstationen kom i en noget stormbrust tid for FCK-træner Jess Thorup, der inden kampen også kunne se et banner på tribunerne, hvor de mest inkarnerede fans kræver handling fra bestyrelsesformand Allan Agerholm.

»Den kritik har vel været der over den sidste periode, så det undrer mig ikke, at de har brug for at udtrykke sig yderligere. Det er de i deres gode ret til. Men jeg synes, vi leverede den præstation, jeg havde håbet på i dag.«

»Stor cadeau til spillerne, der leverede det, der skulle til. Det er det, jeg kan forholde mig til, og det er jeg glad og stolt over,« lød det fra FCK-træneren.

Håber du, at dette resultat kan ændre noget for stemningen omkring dig og klubbens resultater?

»Igen, jeg er ikke herre over, hvad folk synes om mig eller resultaterne. Men jeg håber, at fansene kunne se, at spillerne leverede, det jeg håbede på. Jeg fornemmede en fantastisk opbakning, og fansene gjorde, hvad de kunne for at gøre det til en magisk aften.«

»Desværre, kunne vi ikke give dem den sejr, vi alle håbede på, men det var et skridt i den rigtige retning. Det tror og håber jeg på, at alle synes.«

Næste opgave for FC København er storkampen mod FC Midtjylland - de to favoritter til det danske mesterskab mødes på søndag.