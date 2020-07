Fodboldspillerne i Superligaen og 1. division skal testes for coronasmitte ugentligt resten af året.

Fodboldspillerne i Superligaen og 1. division samt ansatte i klubberne skal testes for coronasmitte ugentligt resten af 2020.

Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Der bliver dog lavet enkelte tilpasninger, som øger fleksibiliteten omkring testninger.

Alle klubber skal testes inden første træningsdag, inden første træningskamp og inden sæsonstart, men modsat tidligere kommer klubberne selv til at aftale tidspunkt for testning, så det kan tilpasses træning og fridage bedst muligt, lyder det.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, pointerer, at det en nødvendighed at fortsætte med at teste.

»Test af alle spillere og øvrigt personale har været altafgørende for, at vi kunne genstarte og færdiggøre sæsonen 2019/20. Det eneste ansvarlige er at fortsætte med test den kommende sæson for at sikre spillere, klubber og fans.«

»Sammen med de udarbejdede protokoller kan det forhåbentlig være medvirkende til at give mulighed for endnu flere tilskuere på stadion,« siger Claus Thomsen.

/ritzau/