Danny Olsen har spillet i klubber som FCM og AGF og har en landskamp på cv'et. Til sommer siger han stop.

Fodboldspilleren Danny Olsen er i gang med sin sidste sæson på topplan.

Når sæsonen er forbi, slutter midtbanespillerens karriere nemlig.

Det skriver superligaklubben Hobro, der er Olsens arbejdsgiver, i en pressemeddelelse.

»Jeg må erkende, at min krop ikke længere kan holde til at spille fodbold på topplan, og derfor stopper jeg min karriere til sommer. Det har været en svær beslutning, men den har været nødvendig af træffe,« siger Olsen.

33-årige Danny Olsen har i løbet af karrieren været forbi AB, FC Nordsjælland, FC Midtjylland og AGF, før turen i sommeren 2017 gik til Hobro.

Her er det foreløbig blevet til 41 kampe og 1 mål.

»Jeg har været sindssyg glad for at være i Hobro IK. Det er en dejlig klub med mange gode mennesker, og det har været et godt sted at slutte min karriere.«

»Desværre har jeg ikke kunnet bidrage meget på banen i denne sæson, men jeg fortsætter med at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at Hobro IK også er at finde i Superligaen i næste sæson,« siger Olsen.

I en alder af 28 år spillede han sin første og eneste A-landskamp for Danmark. Debuten kom i en venskabskamp mod England på Wembley i marts 2014, hvor det danske landshold tabte 0-1.

Danny Olsen blev skiftet ind med knap ti minutter igen.

Den snart forhenværende fodboldspiller ved endnu ikke, hvad der skal ske på den anden side af den aktive karriere.

»Jeg har ikke lagt mig 100 procent fast på, hvad jeg skal lave i fremtiden, men fodbold har jo været en stor passion gennem de sidste mange år af mit liv, og jeg vil gerne fortsætte i fodboldverdenen.«

»Jeg har taget DBU's T-trænerkursus, og jeg vil umiddelbart gerne prøve mig selv af som træner på et tidspunkt,« lyder det fra Danny Olsen.

