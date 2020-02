Superligaspilleren Søren Frederiksen stopper karrieren med øjeblikkelig virkning på grund af skadeproblemer.

»Jeg elsker fodbold, men det er ikke det værd, når jeg ikke kan falde i søvn på grund af smerter i knæet,« siger Sønderjyske-angriberen i en pressemeddelelse.

Det er højre knæ, der driller.

Og nu er det kommet dertil, hvor den 30-årige fodboldspiller ikke vil mere.

»Jeg har i en længere periode haft store problemer med mit højre knæ, og det har tre operationer desværre ikke kunnet redde. Nu er det derhenne, hvor det ikke kun generer mig i kamp og træning, men også når jeg bare er derhjemme og skal sove,« siger Søren Frederiksen:

»På den måde er det nemt at tage beslutningen om at stoppe – selv om det selvfølgelig er svært at sige farvel til fodbolden.«

Søren Frederiksen har kontraktudløb i Sønderjyske til sommer, men så langt kommer det altså ikke.

Til gengæld er den nu tidligere fodboldspiller blevet tilbudt et nyt job i Superligaklubben. Han skal i fremtiden være scout og analytiker.

Søren Frederiksen har prøvet at blive dansk mester med både FC København og AaB. Foto: Sønderjyske Vis mere Søren Frederiksen har prøvet at blive dansk mester med både FC København og AaB. Foto: Sønderjyske

Han er i den forbindelse ansat på en toårig kontrakt frem til udgangen 2021.

»Det betyder meget for mig, at jeg kan fortsætte med at være en del af det. Jeg får stadig lov til at være en del af holdet i hverdagene og til kampene. Jeg elsker at være her, og jeg elsker jargonen, og jeg er glad for, at jeg kan fortsætte med at være i klubben, som jeg kender ud og ind. Hvis jeg kan lure nogle ting af og give nogle fif, der er med til at skabe gode resultater, føler jeg stadig, at jeg er en del af holdet, siger Frederiksen, der har haft noget tid til at vænne sig til tanken om den nye funktion,« siger Søren Frederiksen.

Ud over Sønderjyske har han spillet i FC København, Vejle Boldklub Kolding, AaB, KR Reykjavik og Viborg FF. Han vendte tilbage til Danmark sydligste Superligaklub i 2017. På grund af skaderne har han endnu ikke været på banen i denne sæson.

»Han er et produkt af vores egen talentudvikling, og vi har haft glæde af ham som spiller af tre omgange, så det gør ondt, når vi nu må indse, at han ikke længere kan bidrage på banen. Det kan han til gengæld uden for kridtstregerne, for der sidder et rigtig godt hoved på ham, og han har de dyder, som passer godt ind hos os, og derfor glæder vi os over, at vi fremover kan gøre nytte af hans store fodboldfaglighed, siger Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen.