Pludselig var fodboldkarrieren ikke længere så vigtig.

Den canadiske forsvarsspiller Manjrekar James skiftede tidligere på ugen fra Vejle til ukrainske Chornomorets Odesa på en lejeaftale gældende for resten af 2022.

Kort efter forsvarsspillerens ankomst til Ukraine meddelte den russiske præsident, Vladimir Putin, at Rusland ville angribe Ukraine. Siden er russiske soldater væltet ind over den ukrainske grænse, mens de største byer er blevet beskudt med missiler.

28-årige Manjrekar James, der også har spillet for FC Midtjylland og FC Fredericia, har nu set sig nødsaget til at flygte fra krigen. Det oplyser hans agent, Ricardo Garcia, til B.T.

»Han er okay. Han er draget mod den moldoviske grænse sammen med en holdkammerat,« skriver Ricardo Garcia i en SMS.

»Derfra vil han forsøge at komme hjem til Canada. Men han er umiddelbart i sikkerhed.«

Den spanske agent ved stadig ikke, om Manjrekar James kan få revet lejekontrakten over og vende tilbage til dansk fodbold.

»Nej, vi må se, hvordan situationen udvikler sig de næste par dage.«

B.T. har været i kontakt med Vejle, men klubben ønsker ikke at udtale sig om Manjrekar James' situation. B.T. ville ellers gerne have spurgt Vejle til det forsvarlige i at sende en spiller til et land på randen af krig.

Manjrekar James kom til FC Midtjylland i 2018 fra ungarske Vasas. Men den canadiske landsholdsspiller formåede aldrig at spille sig til en fast plads hos midtjyderne. Og i sommer skiftede han til Vejle, hvor han dog heller ikke har haft den store succes – og derfor endte med at blive sendt på græs i Odessa ved Sortehavet

Russiske tropper trængte allerede fredag ind i den ukrainske hovedstad, Kiev, hvor der fredagen igennem har været kampe mellem ukrainere og russiske soldater.

Hovedparten af det internationale samfund har fordømt den russiske invasion af nabolandet. Og Vladimir Putin og det russiske folk bliver nu straffet med hårde økonomiske sanktioner.

Rusland er desuden blevet straffet i sportssammenhæng. Årets Champions League-finale er blevet flyttet fra Sankt Petersborg til Paris – og det russiske Formel 1-grandprix er blevet aflyst.