En ung mand tilknyttet førsteholdet i en Superliga-klub er sigtet for blufærdighedskrænkelse. Han nægter sig skyldig.

Det kom frem, da en dommer torsdag formiddag skulle tage stilling til et eventuelt navneforbud.

Sagen handler om fremsendelse af billeder og video af seksuel karakter til en pige på under 15 år, og manden nægter sig skyldig i alle anklager, forklarede hans advokat Peter Kragh.

Ifølge sigtelsen og politiets opfattelse var han afklædt på filerne, som han har sendt til den mindreårige pige. Der er tale om en sigtelse efter straffelovens paragraf 232.

Advokat Peter Kragh argumenterede for navneforbud, fordi der ifølge ham er risiko for at udsætte den sigtede spiller for en unødvendig krænkelse ved ophævelse af et navneforbud, ligesom at sagen ikke vedrører en lovovertrædelse af en sådan grovhed eller samfundsmæssig betydning, at navneforbuddet bør ophæves.

Det gav retsformanden ham medhold i, og manden er således beskyttet af et navneforbud.

Derfor kan B.T. heller ikke komme nærmere ind på mandens identitet. Anklageren protesterede ikke mod forbuddet.

Efterforskningen af sagen begyndte i januar, og hændelserne er sket inden for det seneste halve år.