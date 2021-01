»Jeg vidste godt, at det ikke helt var, som det skulle være, men frygten for at tage til lægen og skulle have at vide, at det var noget, der kunne være alvorligt. Den tanke afholdt mig lidt fra at gøre noget.«

Sådan lyder ordene fra AC Horsens-spilleren Jonas Thorsen. Han fik for to måneder konstateret testikelkræft, og det har vendt op og ned på fodboldspillerens liv.

Jonas Thorsen fortæller til B.T., at han længe gik og var lidt øm i testiklen. Men det var først, da konen, Anne Kirstine, satte foden i jorden, at Thorsen gik til lægen.

Og her kom den besked, som Jonas Thorsen frygtede allermest – det var kræft.

Det har været super hårdt, og det var egentligt også lige umiddelbart det hårdeste, at skulle fortælle min kone, at jeg havde kræft Jonas Thorsen

»Jeg kunne ikke forstå det, for jeg tænkte, at det selvfølgelig ikke var noget, der kunne ramme mig. Jeg følte mig rask og i god form og kunne ikke lige se, hvad der skulle gøre, at jeg skulle rammes af sådan en sygdom.«

Men Jonas Thorsen blev ramt. Kort efter gennemgik han en operation, hvor han fik fjernet den ene testikel.

»Det har været super hårdt, og det var egentligt også lige umiddelbart det hårdeste at skulle fortælle min kone, at jeg havde kræft. Hun var med på sygehuset, og at skulle gå ud og levere den besked til hende, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Det har været rigtigt, rigtigt hårdt for hende og hårdt for min familie,« siger Jonas Thorsen.

Han slap for kemobehandling. Det viste sig, at kræften ikke havde spredt sig, og det var nok med en operation.

Jonas Thorsen er nu raskmeldt, men der er risiko for, at kræften vender tilbage, og det er tanker, der fylder meget hos den professionelle fodboldspiller. For hvis kræften vender tilbage, kan Jonas Thorsen ikke undgå kemobehandling

»Jeg skal gå til kontrol hver anden måned her det første år – og de næste fem år for at kontrollere, at der ikke er noget, der har spredt sig. Men hvis der er noget, der har det, så er det kemobehandling, der skal sættes i gang. Og det er det, der har været hårdest at snakke om. Det der med, at der stadig er en risiko for, at jeg skal i kemo.«

Jonas Thorsen har altid været positiv omkring livet, men sygdommen har alligevel sat tingene lidt i perspektiv for fodboldspilleren.

»Det giver en motivation til nogle andre ting. Det giver noget lyst til at fokusere energien på familien og på nogle andre ting, der føles mere vigtige,« fortæller Jonas Thorsen og fortsætter:

»Men det er klart, at hvis der er et eller andet, eller jeg mærker noget og siger det til min kone, så er der jo også nogle følelser, der vender tilbage i forhold til, om det kan være noget, der har forbindelse til det.«

»For mit vedkommende prøver jeg at lade være med at tænke for meget over det, men stadig være bevidst om, at det jo er en del af det. Og jeg tænker også, at jo mere man ligesom kan snakke om det og gøre det til en ting, der ikke er uhyggelig og stor, bliver det nemmere at håndtere.«