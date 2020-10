Lyngby-spilleren André Riel får fem spilledages karantæne for at råbe 'Rejs dig op, din fucking homo' til en modstander i Superliga-kampen mod Sønderjyske.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union i en pressemeddelelse.

André Riel blev tildelt en udvisning for de grimme ord og skulle efterfølgende på vej ud af banen, ifølge dommer Jakob Kehlet, have råbt: 'Jeg er ligeglad – han ER en fucking homo'.

Lige præcis dén del bestrider André Riel og Lyngby Boldklub dog, fremgår det af kendelsen.

Udvisningen giver i udgangspunktet Lyngby-spilleren to spilledages karantæne, men episoden blev efterfølgende indberettet, og Fodboldens Disciplinærinstans har sidenhen behandlet sagen og vurderet, at der skulle yderligere sanktioner til.

De har derfor valgt at tildele spilleren yderligere tre spilledages karantæne.

Efterfølgende var 30-årige André Riel selv ude og undskylde.

»Derfor er det vigtigt for mig at erkende og undskylde mit udråb - også over for klubben, klubbens fans, sponsorer, mine holdkammerater, Sønderjyske og alle andre. Jeg har intet imod homoseksuelle og støtter sammen med resten af dansk fodbold op om de kampagner og tiltag, der bliver lavet for at støtte homoseksuelles rettigheder« sagde han til DR.

André Riels udbrud gik ud over Sønderjyskes Stefan Gartenmann i en kamp, der sluttede 2-2.

Superliga-spilleren misser nu de kommende kampe mod Vejle, OB, FC København, AGF og Horsens. Han kan dermed først igen være til rådighed, når Lyngby 30. november gæster Brøndby.

30-årige Riel har tidligere optrådt for FC Helsingør og AGF i den bedste række. Siden 2017 er det blevet til syv scoringer i 41 superligaoptrædener.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lyngby Boldklub.

