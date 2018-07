Edison Flores mødte endelig ind til træning i AaB torsdag, og han kommer nu med en forklaring på sin udeblivelse

AaB har gennem den seneste uge måttet kigge langt efter Edison Flores, for han har valgt at tage en uges ekstra ferie, selvom den nordjyske klub ikke har givet lov.



Det har skabt en masse problematikker, men nu er Flores endelig tilbage i AaB.

Grunden til den ekstra ferie har været personlige problemer, som Flores ikke kommenterer yderligere på.

Edison Flores (tv.) var i aktion ved årets VM-slutrunde. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Edison Flores (tv.) var i aktion ved årets VM-slutrunde. Foto: FRANCK FIFE



Han forklarer, at han løbende har været i kontakt med sportsdirektør Allan Gaarde.



»Jeg forstår godt, at klubben er irriteret over, at jeg kom hjem en uge senere, men det har været af personlige grunde, og det har jeg også fortalt Allan (Gaarde) om undervejs. Jeg forstår godt, at fansene er sure, men jeg har haft mine grunde, og nu er jeg tilbage og klar til at træne igen,« siger Flores til Nordjyske.

Edison Flores repræsenterede Peru ved VM i Rusland, hvor han blandt andet var med til at tabe til Danmark.

Artiklen er leveret af ronaldo.com.