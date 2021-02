AC Horsens-spilleren Jonas Thorsen fik en kold november dag den værst tænkelige besked.

'Du har kræft i den ene testikel,' lød diagnosen fra lægen.

Jonas Thorsen måtte overbringe den dårlige nyhed til sin kone, og tiden efter var hård for den lille familie på tre.

Tiden i sengen satte mange dybe tanker i gang hos Superliga-profilen. For hvordan håndterer man lige det at blive ramt af kræft som bare 30-årig?

Især konen og datteren har givet Thorsen ekstra kampgejst og viljen til at klare sig igennem sygdommen og komme tilbage stærkere:

»Det kan jo have en forfærdelig konsekvens at have kræft. Og det er jo den hårdeste tankestrøm at komme ud i – hvad det kan have af konsekvenser. Så det er klart, det er noget, man kunne blive rigtig ked af at tænke på,« siger han og fortsætter:

»Når jeg begyndte at tænke på det, har jeg virkelig prøvet at skubbe det væk og tænke på noget andet. Og ligesom prøvet at gemme det lidt væk, for det var ikke et rart sted at komme hen.«

»Min kone og jeg har været sammen i 11 år og blev gift sidste år. Så det har også været en faktor. Det der med, at vi skal have så mange gode år i fremtiden, og shit, så kom kræft lige der og kunne sætte en stopper for det. Men det skal det fandeme ikke.«

FC Københavns Pep Biel i duel med AC Horsens Jonas Thorsen under superliga-kampen mellem FC København og AC Horsens i Parken i København, søndag den 8. marts 2020. Kampen ender 1-0 til AC Horsens. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere FC Københavns Pep Biel i duel med AC Horsens Jonas Thorsen under superliga-kampen mellem FC København og AC Horsens i Parken i København, søndag den 8. marts 2020. Kampen ender 1-0 til AC Horsens. Foto: Niels Christian Vilmann

Tiden i sengen har også motiveret Jonas Thorsen til at komme tilbage til fodbolden. Og tilbage, det er han. Dog ikke på fuld styrke endnu.

»Men ud fra sygdommen er jeg med igen. Jeg vil rigtig gerne spille. Jeg vil endnu mere spille nu, end jeg har villet før. Det har virkelig givet det et boost på den front. Jeg er blevet ekstra motiveret og vil virkelig bare give det en skalle for at komme tilbage.«

»Jeg tænker, at jeg forhåbentligt har mange år i mig endnu og en kæmpe lyst til at spille og vil gøre det endnu bedre, end jeg har gjort før. Og have endnu større indflydelse, så på den måde har det virkelig givet mig et boost.«

»Det er bare mega fedt,« lyder det med glæde i stemme fra Horsens-midtbanemanden, inden han fortsætter:

»Det er ikke sådan noget, der skal stoppe mig. Det skal ikke være en sygdom. Jeg vil sgu selv kunne sige stop, og det er egentligt også det, der er et drive i det at være syg, synes jeg. At nu skal jeg fandeme bare tilbage og give den gas.«

For Thorsen har sygdomsforløbet forandret ham. Det ville det nok gøre for de fleste – og selvom at han er tilbage, rammer de triste tanker stadig en gang imellem.

»Jeg er blevet stærkere. Men det er jo svært sådan at sige. Kommer der en efterreaktion nu eller om noget tid? Det er jo ikke helt til at forudsige, og vi har jo også nogle dage derhjemme, hvor det er ekstra hårdt, fordi det kommer tilbage – alle de der følelser og tanker omkring det.«

»Det er jo ikke noget, der bare forsvinder. Men jo på en måde har det da gjort mig stærkere, og man sætter pris på tingene på en anden måde, og man er taknemmelig, men det er jo ikke, fordi hverdagens problemer eller udfordringer bare forsvinder af den grund.«

»Men det er klart, at hvis det er et lille problem, så tænker man da over, hvorfor det overhovedet skulle være et problem. Det virker fjollet nogle gange,« lyder det afsluttende fra Jonas Thorsen.