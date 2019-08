FC København må fremover finde sig i, at rivalerne går på rov blandt de lokale københavnske talenter.

Østerbro-baserede B.93 - traditionsklubben med den frugtbare talentafdeling, der har udklækket spillere som Mathias Zanka Jørgensen, Jores Okore og Bashkim Kadrii - indgik tirsdag et storstilet talentsamarbejde med superligaklubben FC Nordsjælland.

Lidt bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at B.93 holder til på Østerbro Stadion, der ligger et Grytebust-udkast fra FC Københavns hjemmebane, Parken.

Ville det så ikke have været mere oplagt med et samarbejde mellem FCK og B.93?

Det var også i spil. Men valget faldt i sidste ende på FCK's superligakonkurrenter fra Farum.

»Vi kiggede rundt og konkluderede, at der måske var en seks-syv klubber i Danmark, der kunne hjælpe os. Og så kiggede vi på værdier. På hvordan man behandler spillere og så videre. Og der fandt vi, at vi matchede rigtig godt med FC Nordsjælland,« fortæller bestyrelsesmedlem i B.93 Ole Ringheim

»Men der var flere ting i det. Normalt har vi kæmpe respekt for FCK. Men nu hvor vi vurderede de to klubber over for hinanden, fandt vi, at vi nok også havde en større chance for at være en ligeværdig partner i et samarbejde med FCN.«

Men har der ikke været en tradition for samarbejde mellem B.93 og FCK?

»Der har været et samarbejde omkring ungdomsudviklingen via FC Københavns topcenter på Frederiksberg. Og så havde vi jo William Kvist i vores bestyrelse, indtil han ikke måtte det længere. Det var FCK, der valgte at trække ham ud. Han er så siden kommet ind i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment.«

»Så der har været et godt samarbejde. Og det kan godt fortsætte. Vi er ikke blevet uvenner,« forsikrer Ole Ringheim.

Der er jo benhård konkurrence om talenterne. Hvad siger FCK til, at I nu samarbejder med én af deres rivaler?

»FCK arbejder jo selv med en masse forskellige klubber, og der foregår en masse rotation blandt spillerne i dag. Formelt og uformelt. Vi prøver at have en lidt mere sympatisk tilgang,« siger B.93-bestyrelsesmedlemmet og uddyber:

»Når du er barn og er rigtig god til at spille fodbold, så må andre klubber allerede henvende sig til dig, når du fylder 12 år. Det synes vi helt grundlæggende er ret usympatisk, at det skal være på den måde. Her kører FCK en meget dygtig forretning, hvor man mere kigger på den forretningsmæssige del, mens vi lægger lige så stor vægt på den menneskelige del.«

»Vi har set tilpas mange af vores unge spillere komme rundt i forskellige systemer. Nogle få får succes, mens mange ikke får succes. Det ender tit med, at de mister lysten til at spille fodbold. Og det vil vi gerne være bedre til at forhindre.«

Og det er der bedre vilkår for at forhindre i FC Nordsjælland end i eksempelvis FC København?

»Jeg vil sige det på den måde, at vi tror, at vilkårene i FC Nordsjælland er rigtig gode. Og den måde, vi og de gør tingene på, matcher,« fortæller Ole Ringheim.

B.T. har spurgt FC Københavns talentchef, Sune Smith-Nielsen, om, hvad han synes om det nystartede samarbejde mellem B.93 og FC Nordsjælland.

»Det har jeg ikke de store kommentarer til. Det må du snakke med dem om. Det er deres valg,« lyder det kort fra FCK-chefen.