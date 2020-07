En aftentur i skoven udviklede sig dramatisk for Michael Lumb!

AC Horsens' rutinerede forsvarsprofil Michael Lumb har et imponerende klub-cv i rygsækken.

I Danmark har han været forbi AGF, AaB, FC Vestsjælland, Lyngby og nu AC Horsens. Og i udlandet optrådt for Zenit Skt. Petersborg, Feyenoord, Bochum og SC Freiburg.

Og ikke alle steder har været en lige luksuriøs oplevelse for den 32-årige aarhusianer. Lumb skuer især ikke tilbage på lejeopholdet i tyske Freiburg med et smil på læberne.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Her blev han indkvarteret i en faldefærdig bolig i udkanten af den sydtyske by.

»Freiburg var jeg ikke så glad for at bo i. Jeg kom til at bo helt ude ved skoven. Schwarzwald - den her kæmpe store skov. Og en aften støder jeg faktisk på en ulv, da jeg er ude og gå med min egen lille hund,« fortæller Lumb i et interview med Canal 9.

»Lige pludselig dukker der en ulv op. Og jo mere jeg sætter farten op, desto mere sætter den farten op,« lyder det fra Lumb, der fornemmede, at ulven havde fået blod på tanden.

»Til sidst tager jeg min hund under armen og løber alt, hvad jeg kan. Det var ikke det allerfedeste sted at bo.«