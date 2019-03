Efter knap 16 år slutter det til sommer for Kasper Risgård.

»Jeg føler, at tidspunktet er det rette nu, hvor jeg jo sagtens kan se, at der står andre foran mig, men jeg vil gerne indrømme, at det gør forbandet ondt at nå frem til den erkendelse,« siger AaB-spilleren.

Torsdag er det blevet offentliggjort på klubbens hjemmeside, at han stopper karrieren efter den sæson.

Kasper Risgård er 36 år og har spillet 336 officielle kampe for AaB.

Kasper Risgård har ikke været meget på banen i denne sæson. Foto: Henning Bagger Vis mere Kasper Risgård har ikke været meget på banen i denne sæson. Foto: Henning Bagger

I denne sæson er det dog ofte blevet til en plads på bænken.

»Jeg har været en del af gamet i mange år, og når kærligheden til fodbolden som helhed og til AaB som klub er så stor, som den er, så er belutningen om at stoppe også ufattelig svær at tage,« siger Kasper Risgård:



»For mig gælder det nu om at glæde mig over de sidste måneder af mit fodboldliv, og forhåbentlig kan vi få en stærk afslutning på sæsonen. Og så ser jeg frem til en fremtidig karriere i erhvervslivet, hvor jeg er åben over for det meste,« fortæller Kasper Risgård.

Han fik debut i Superligaen for AaB i april 2003. I 2009 tog han til første Armenia Bielfeld i Tyskland, Panionos i Grækenland, Silkeborg i Danmark, inden han i 2013 vendte tilbage til AaB.

»Kasper Risgård er en stor del af AaB’s historie, og som en af klubbens vigtigste spillere gennem tiderne fortjener han om nogen at få et værdigt exit på en flot karriere. Som spiller og som person er Kaspers kvaliteter velkendte med spilintelligens og ærgerrighed som varemærker – også selvom han i de seneste måneder har fået længere og længere til fast spilletid,« siger AaBs sportdirektør Allan Gaarde:



»Vi ved, at beslutningen har været vanskelig for Kasper, men vi er overbeviste om, at der nu vil byde sig nye succesoplevelser til, når han har fundet endeligt frem til, hvad han nu ønsker at beskæftige sig, og vi vil gerne takke ham for altid at have været en fantastisk ambassadør for vores klub.«

Kasper Risgård har i denne sæson kun fået en plads i startopstillingen fem gange i AaBs Superligakampe. Til gengæld er han blevet skiftet ind 14 gange. Det er blevet til to mål.