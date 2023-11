De var hverken på Buddy Holly eller A-Bar, men alligevel blev der givet og taget som ved et barslagsmål, da AGF og Brøndby tørnede sammen i en særdeles intens Superliga-kamp mandag.

Værst gik det ud over AGF-stjernen Mikael Anderson, der i en duel i anden halvleg fik et slag til hovedet, som gjorde, at hans syn pludseligt drillede.

Og så gik han til jorden og måtte skiftes ud.

»Det var ikke super godt. Det blev sløret for mine øjne, og jeg havde det ikke super godt. Jeg havde bolden og drev den fremad i en sekvens, men pludselig blev det helt sløret, og så måtte jeg trække stikket.«

AGFs Patrick Mortensen og Nicolai Poulsen ser til AGFs Mikael Anderson, som ligger i græsset. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere AGFs Patrick Mortensen og Nicolai Poulsen ser til AGFs Mikael Anderson, som ligger i græsset. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Det var ikke sjovt,« siger Mikael Anderson til B.T. og fortæller om situationen:

»Jeg fik et slag i hovedet, og så gjorde det nas. Nu har jeg det ikke super, men forhåbentligt er det ikke super alvorligt.«

»Vi ser hvordan jeg har det i morgen, og så tager vi den derfra.«

Mikael Anderson duellerede blandt andet intenst med den hærdebrede Brøndby-darling Sean Klaiber, som med sin fysiske fremtoning hurtigt har vundet hjerter på vestegnen.

For AGF'eren var mødet med Klaiber lig med utallige skub, hiv og stikkende kommentarer frem og tilbage.

»Man har jo altid nogle infights med spillere, men det var fedt. Men næppe noget, jeg husker i morgen, tror jeg. Det var ikke noget specielt,« siger Mikael Anderson:

»Jeg tror også, at han var træt af, at jeg skubbede til ham. Så vi var nok lige trætte af hinanden. Men han er en fin spiller. Det foregår jo nok i alle kampe, men i dag var det måske bare mere tydeligt.«

På banen endte det hele 1-1 i en intens kamp, hvor AGF-mandskabet først spillede en sløj første halvleg, inden de skruede helt op i anden halvleg og satte Brøndby under pres.

B.T. ville gerne have foreholdt Uwe Rösler forskellen på de to halvlege, men den tyske træner for ifølge AGFs presseafdeling vild på Brøndby Stadion efter sit tv-interview.

Derfor bliver det målscorer og anfører Patrick Mortensen, der udlægger teksten omkring den skiftende præstation, der endte med et point.

»Vi spillede en forholdvis dårlig anden halvleg, men jeg synes fandeme, at vi stod der for hinanden i pausen, og vi leverede virkelig en moden indsats derefter. På statistikken havde vi nok de største chancer, så det er sgu lidt ærgerligt, at vi stod et kort sekund og blundede, da de scorede et vanvittigt flot mål i øvrigt,« siger Mortensen og tilføjer:

»Det var ikke en skideballe, vi fik af Uwe. Der var selvfølgelig nogle ting, han ikke var tilfreds med, men en skideballe af Uwe, det plejer at være lidt voldsommere, end det vi fik.«

1-1-resultatet betyder, at Brøndby er nummer to og tre point efter FC København på førstepladsen, mens AGF er nummer seks med 11 point op til førstepladsen - hvad vigtigere er, så er der nu fem point ned til Lyngby.

