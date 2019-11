Det er ikke drømmen om det store eventyr, der har fået Kevin Conboy til at stifte et nyt firma.

Det skyldes i stedet de problemer, han er havnet i.

»Jeg er bestemt ikke på vej ud i et nyt erhvervseventyr. Jeg forsøger at samle nogle stumper, så jeg måske kan undgå en personlig konkurs,« siger Kevin Conboy til B.T. om at have stiftet ejendomsselskabet 'Ballantubber ApS'.

Et selskab, han både er direktør i og ejer af, og som blev stiftet den 22. oktober.

I starten af samme måned fortalte han hudløst ærligt, hvordan han var blevet svindlet for flere millioner af sin tidligere svoger, Dion Brockdorff.

Conboy havde i flere år overladt driften af tre ejendomsselskaber og et ejendomsadministrationsselskab til den nu tidligere svoger, som i 2018 blev erklæret personligt konkurs.

Uden at Conboy var klar over det, blev han af ekssvogeren gjort til direktør i selskaberne, samtidig med, at Dion Brockdorff begyndte at hive penge ud til sig selv. Conboy har nu mistet flere millioner, og han kan ende med en kæmperegning, hvis han bliver erklæret skyldig i de kommende konkurssager.

Hvordan det hele kommer til at gå med det nye selskab, må tiden vise.

»Det er umuligt at sige, om det lykkes. Selskabet er således kun oprettet af nød og bestemt ikke af lyst,« fortæller Randers-spilleren.

Dion Brockdorff har erkendt, at han står bag svindlen, og han har fortalt, at Kevin Conboy ikke kendte noget til det. Alligevel er Superliga-spilleren blevet involveret på flere måder.

Sidste år blev fodboldspilleren meldt til politiet, da der fra et af selskaberne - som han stod som ejer af - blev svindlet. Her fortalte Kevin Conboy dog til B.T., at sagen er blevet undersøgt. og det også var ekssvogeren, der stod bag her.

»Både min advokat og jeg har gentagne gange i det seneste år forespurgt Fyns Politi, om jeg er blevet politianmeldt. Svaret var benægtende. Så sent som tirsdag i denne uge fik min advokat oplyst, at jeg ikke er opført som anmeldt hos politiet. Derimod er jeg opført som forurettet i politiets register, fordi jeg selv har politianmeldt min eks-svoger for svindel,« sagde Conboy blandt andet.