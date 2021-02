Vejles Allan Sousa bliver revset på de sociale medier for en aktionen i opgøret mod FC Nordsjælland.

I en duel med gæsternes Kamaldeen Sulemana, endte brasilianeren liggende på græsset. Da Sulemana ville tage bolden med sig efter konfrontationen, ramte bolden Sousa i maven.

Her så den brasilianske angriber sit snit til, at hans modstander skulle få et gult kort med på vejen, da Sousa allerede havde fremskaffet et frispark.

Det gjorde Sousa på en skamligste vis ved at filme, da han lod som om Sulemana havde sparket bolden i hovedet på ham, og han derfor tog sig meget kraftigt til hovedet i aktionen.

Please please please Allan Sousa, stop med at skabe dig, omgående!! Forfærdeligt at se spillere overdrive ting, og den her burde koste Sousa et gult kort. Vi skal film til livs #sldk #vbfcn pic.twitter.com/HuIAE5TLDY — Sandro Spasojevic (@SandroSpaso) February 14, 2021

Og situationen har da også medført en del vrede på Twitter.

»Forfærdeligt at se spillere overdrive ting og den her burde koste Sousa et gult kort. Vi skal fim til livs,« lyder det fra Sandro Spasojevic, der er tidligere professionel fodboldspiller og fast gæst i B.T.s fodboldpodcast Fodbold FM.

I de senere år i Superligaen har der været stor opmærksomhed på disse aktioner, hvor spillerne åbenlyst filmer.

Viktor Fischer er en af dem, der flere gange er blevet hængt ud for at filme for meget.

Og det skal da også give et gult kort for at filme, men Allan Sousa undgik at blive noteret for en advarsel, da dommer Jonas Hansen ikke var tæt nok på situationen til at se, hvad der skete.

Opgøret mellem Vejle og FC Nordsjælland endte uafgjort 2-2.