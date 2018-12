FC Nordsjællands venstreback Mads Valentin Pedersen lægger ikke skjul på, at han drømmer om at prøve sig af i udlandet.

Forsvarsspilleren har vist sig godt frem for sin klub igennem flere sæsoner, men i dette efterår har en skade holdt ham på sidelinjen i et par måneder. Det kan muligvis have kølnet interessen udefra, erkender han.

- Jeg har stadig ambitioner om at komme til udlandet, siger Mads Valentin Pedersen.

- Men i og med at det meste af mit efterår er blevet tilbragt i et træningslokale og på tribunen, så må man også indse, at mulighederne måske ikke er lige så store, som de har været i de andre transfervinduer.

Den 22-årige forsvarsspiller har kontraktudløb med FCN i sommeren 2020, og han tøver på spørgsmålet om, hvorvidt det kan blive til en kontraktforlængelse.

- Det ved jeg ikke. Jeg er i dialog med klubben, men der er ikke nogen grund til at forhaste noget. Der er ikke kommet noget konkret udefra.

- Mit fokus er på fodbolden, for jeg har ikke spillet så meget, og jeg bliver nødt til at vise mig frem, hvis der skal ske noget, siger Mads Valentin Pedersen.

Backen spillede 72 minutter i mandagens 1-0-sejr hjemme over AGF i Superligaen, og cheftræner Kasper Hjulmand er da også glad for igen at råde over sin profil, som fik comeback i den forrige kamp mod Sønderjyske.

- Han giver os en masse fart, siger cheftræneren.

- Det giver os en balance og fleksibilitet på holdet, at han er med. Da han ikke spillede, havde vi lidt problemer med at finde ud af, hvem der skulle spille positionen, lyder det fra Kasper Hjulmand.

Mads Valentin Pedersen har i denne sæson spillet otte superligakampe for FCN, som ligger nummer ni i rækken.

/ritzau/