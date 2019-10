På et straffespark i næstsidste minut skød Ali Messaoud et point hjem til Vendsyssel i 1-1-kamp mod Næstved.

Vendsyssel FF har haft det svært i landets næstbedste fodboldrække efter nedrykningen fra Superligaen.

Søndag var nordjyderne på eget græs på vej mod det syvende nederlag i sæsonen, men på en sen scoring på straffespark lykkedes at spille 1-1 mod Næstved.

Hollandske Ali Messaoud stod for presset og sendte bolden i mål for værterne.

Ti minutter efter pausen havde Næstved bragt sig foran med 1-0 på et mål fra Kristoffer Munksgaard.

Vendsyssel har nu 17 point efter 13 spillerunder i 1. division. Det rækker til en placering som nummer syv i rækken.

Næstved har 12 point for en kamp færre, efter at det for to uger siden blev afgjort, at klubbens hjemmekamp mod Viborg FF skal spilles om.

/ritzau/