Vendsyssel tabte for tredje kamp i træk, da Robert Larsen med to mål sørgede for hjemmesejr til FC Roskilde.

Superliga-nedrykkeren Vendsyssel har fået en skidt start på sin nye tilværelse i 1. division.

Ganske vist blev det til en åbningssejr i premieren, men siden er det nu blevet til tre nederlag på stribe.

Søndag blev den dårlige stime nemlig forlænget, da udekampen mod FC Roskilde blev tabt 0-2.

Dermed kom Roskilde på tavlen med sæsonens første sejr, efter at de første tre runder blot havde kastet et enkelt point af sig.

Det var en ganske jævnbyrdig kamp, men Roskilde var skarpest på dagen og i særdeleshed Robert Larsen, der scorede begge mål for hjemmeholdet.

Efter seks minutter bragte han sit hold på 1-0, og han fordoblede føringen efter godt et kvarter i anden halvleg.

I søndagens anden kamp fik Næstved på hjemmebane 1-1 mod Hvidovre.

Mark Kongstedt bragte Næstved foran med 1-0 efter 20 minutter, men et kvarter senere udlignede Magnus Fredslund for Hvidovre.

Det var Næstveds første point i sæsonen efter et udlæg med tre nederlag. Hvidovre er nu på to point.

Kolding IF fører rækken med maksimumpoint efter fire runder.

/ritzau/