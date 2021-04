Oliver Christensen havde et fremragende U21-EM, men det havde også visse konsekvenser.

For da de tre kampe i Ungarn var endt med lige så mange sejre, ventede hverdagen i Superligaen i OBs mål. Men den første Superliga-kamp efter slutrunden i Ungarn var uden Oliver Christensen.

Han havde brugt hele lørdagen på at kaste op, fortæller han til Fyens Stiftstidende, og søndag sad kvalmen stadig i den 22-årige målmand. Selv tror han, at det var kroppens reaktion på et voldsomt kampprogram.

»Det kan sagtens have været nogle bakterier, jeg har fået i noget mad, eller hvad ved jeg. Måske har min krop bare været ved at være færdig efter otte-ni kampe på 31 dage. Når ens krop er træt, så er man bare mere sårbar over for sådanne ting,« siger Oliver Christensen til Fyens Stiftstidende.

OB hentede uden Oliver Christensen kun et enkelt point i kampen mod Horsens, hvor Hans Christian Bernat stod i første halvleg, men uheldigvis også blev skadet og måtte udskiftes med Mandé Sayouba.

Fredag spiller OB igen, og her melder Oliver Christensen sig klar til kamp mod Vejle.

Kroppen er igen ved at være på toppen efter en voldsom måned, og der bliver brug for at tanke ekstra energi i den kommende tid.

For de kommende måneder byder også på både Superliga-kampe og ikke mindst som minimum en kvartfinale ved U21-EM, hvor Tyskland venter i slutningen af maj.