Den tidligere Superliga-profil Jimmy Nielsen er en af de amerikanere, der har fået Johnson & Johnson-vaccinen.

Danskeren, der har boet de seneste 11 år i USA, nåede sammen med sin kone og to døtre at få stikket, inden amerikanerne midertidligt suspenderede vaccinen efter tilfælde af blodpropper.



»Vi gik målrettet efter Johnson & Johnson-vaccinen, og dagen efter vågnede vi op til en besked klokken seks om morgenen fra vores læge, der sagde, at min ældste datter og min kone nok skulle begynde at tage noget blodfortyndende medicin, fordi vaccinen var blevet suspenderet.«

»Men vi er glade for, at vi har fået vaccinen, vi er trygge ved det, og vi er slet ikke nervøse. Jeg kan måske føle, at det er lidt urimeligt, jeg er blevet vaccineret, når mine gamle forældre og svigerforældre hjemme i Danmark ikke er blevet det endnu. Men det er forskelligt fra land til land, selvfølgelig.«

Den tidligere AaB-keeper Jimmy Nielsen har skabt sig et nyt liv i USA, hvor han har nydt succes med sin fodbold. Foto: Ed Zurga Vis mere Den tidligere AaB-keeper Jimmy Nielsen har skabt sig et nyt liv i USA, hvor han har nydt succes med sin fodbold. Foto: Ed Zurga

Nielsen og familien blev amerikanske statsborgere i 2019 efter at have boet i landet i mere end et årti. Den tidligere keeper flyttede til USA for at spille fodbold i MLS i 2010.

Jimmy Nielsen har oplevet udrulningen af vaccineplanen i USA på nærmeste hold, og den fortjener ros, mener han.

»Jeg synes, det har været imponerende med vaccineplanen herovre. For to måneder siden skrev jeg til min egen læge, hvordan jeg kunne få vaccinen. 9. april var meldingen, og det passede til punkt og prikke.«

Generelt har det været vilde tider i ikke mindst USA, og Nielsen glæder sig over, at der er kommet en smule ro på tingene med Joe Biden som præsident.

»Med Donald Trump var der noget vildt, hver gang du tændte fjernsynet. Med Joe Biden er der lidt mere stille omkring ham. Der bliver ikke bare slynget noget lort ud. Jeg synes, der er kommet lidt mere ro på det,« siger Nielsen.

Han oplevede som så mange andre et land, der var splittet i to.

»I den periode, hvor Trump var præsident, var der stor splittelse. Enten var du die hard Trump-supporter, eller så hadede du ham. Der var intet midt imellem.«



»Nu forsøger de at samle landet igen, og indtil videre er det gået meget fornuftigt med Biden. Der er stille omkring ham, men når han melder noget ud, synes jeg, det lyder fornuftigt i forhold til at få landet bygget op igen med økonomien og sammenholdet.«

»Uden jeg er politisk ekspert, har landet brug for lidt ro og lidt tryghed.«

Nielsen stoppede sin aktive karriere i 2013 og blev siden fodboldtræner i USA. I øjeblikket leder han efter næste skridt i sin trænerkarriere.