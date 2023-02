Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er nok ikke mange, der havde regnet med, at Superliga-legenden Jimmy Nielsen og NFL-stjernen Patrick Mahomes har brugt oceaner af tid med hinanden.

Men den er god nok. Det fortæller 45-årige Jimmy Nielsen – bedre kendt som 'Den Hvide Puma' – i et interview med TV 2 Sport.

Den mangeårige Superligaspiller sluttede sin aktive fodboldkarriere i Sporting Kansas City, og var ligeledes ansat som træner sidste år.

Han nåede at bo seks år i byen, og her fik han et særlig tæt forhold til Patrick Mahomes, der spiller for NFL-holdet Kansas City Chiefs, som søndag skal kæmpe om Super Bowl-titlen.

Patrick Mahomes trænede ugentligt med Jimmy Nielsen. Foto: Michael Chow Vis mere Patrick Mahomes trænede ugentligt med Jimmy Nielsen. Foto: Michael Chow

Patrick Mahomes, der natten til fredag blev kåret som sæsonens mest værdifulde spiller i NFL, er nemlig medejer af Sporting Kansas City.

Derfor kiggede NFL-stjernen ugentligt forbi fodboldklubben.

»Hver fredag klokken 5.30 trænede vi sammen med Mahomes og hans personlige træner,« siger Jimmy Nielsen til TV 2 Sport og fortsætter:

»De kaldte det No Sweat Friday, fordi Mahomes helst ikke skulle svede for meget. Det var primært nogle udstrækningsøvelser og lidt træning for overkroppen.«

Jimmy Nielsen, der brugte størstedelen af sin karriere i AaB, har nu boet i USA i 13 år, og i dag er den tidligere målmand bosiddende i Texas.

27-årige Patrick Mahomes holder stadig til i Kansas City og skal altså søndag spille Super Bowl – for tredje gang i karrieren.