Det kan ikke afvises, at det måske alligevel ender med, at Vendsyssel FF's sportsdirektør, Glen Riddersholm, begynder sit nye job som cheftræner i Superliga-klubben Sønderjyske 1. januar.

»Han har jo kontrakt med os frem til udgangen af januar, og vi har tænkt os at forholde os til det aftalte opsigelsesvarsel. Men Sønderjyske kan få Glen tidligere, hvis de er klar til at betale et symbolsk beløb. Og en månedsløn er altså ikke nok. Det er jo en lidt speciel situation, vi er havnet i. Var Glen skiftet til eksempelvis FCK, havde det været anderledes. Nu skal han være træner hos en af vores direkte konkurrenter i bunden af Superligaen,« siger Vendsyssel FF's bestyrelsesformand, Jacob Andersen, til B.T.

Imidlertid er der intet, der tyder på, at man i Sønderjyske vil honorere Vendsyssel FF's krav.

»Jeg har haft en samtale med Jacob Andersen om sagen. Vendsyssel har meldt ud, at de ikke vil fritstille ham før, og derfor er vores udgangspunkt, at det bliver den nuværende assistenttræner (Niels Lodberg, red.), der er cheftræner i januar. Med den udmelding, som man i Vendsyssel FF er kommet med, har vi på stående fod ingen planer om at gøre et forsøg på at købe Glen fri,« siger Hans Jørgen Haysen, der er sportschef i Sønderjyske.

Superliga-klubben Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen. Foto: Henning Bagger

Han fortæller, at man har lavet en aftale på tre et halvt år med Glen Riddersholm.

»Årsagen til, at det bliver ham, der skal afløse Claus Nørgaard, er ikke mindst hans enestående energi og tydelighed. Men det har også været vigtigt for os, at han tidligere har leveret bevis for, at han er en god talentudvikler,« siger Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyske valgte mandag at fyre Claus Nørgaard, efter han i weekenden havde meddelt klubledelsen, at han ikke ønskede at fortsætte i klubben efter kontraktudløb til sommer.

»Mandag formiddag fritstillede vi Claus Nørgaard, og et par timer herefter tog jeg kontakt til Glen Riddersholm, der straks erklærede sig interesseret i jobbet,« siger Hans Jørgen Haysen.

Glen Riddersholm nåede kun at være ansat som sportsdirektør i Vendsyssel FF i 49 dage.

»Lige nu er vi i klubben ved at finde ud af, hvordan vi fremadrettet skal organisere os. Glen er stadig på vores lønningsliste, og derfor vil jeg heller ikke sige, at han er stoppet med at arbejde for os. Vi er rigtig godt forberedt på januar måneds transfervindue. Så selvom det er ærgerligt, at Glen stopper, er situationen ikke værre end, at vi kan løse den,« siger Jacob Andersen.

Hans Jørgen Haysen forstår udmærket Vendsyssel-formandens frustration.

»Jeg ville da også have været ærgerlig, hvis vi i Sønderjyske havde mistet en dygtig medarbejder,« siger Hans Jørgen Haysen. På spørgsmålet, om man har sikret sig mod, at Glen Riddersholm også skulle finde på at svigte dem i utide, svarer han således:

»Glen brænder for vores projekt. Jeg kan ikke spå om udviklingen, men vi regner da med, at han skal løfte os videre.«

Træningen i Sønderjyske genoptages efter vinterpausen 7. januar, hvorefter man drager på træningslejr til Belek i Tyrkiet, hvor man skal spille kampe mod hold fra Serbien og Tjekkiet.

Efter sæsonens første 20 spillerunder ligger Sønderjyske nummer 11 i Superligaen med 22 point, hvilket er tre flere end Vendsyssel FF på 12. pladsen.

»Før sæsonen var vores målsætning, at vi skulle i top-6. Nu går vi efter at erobre så mange point, at vi undgår at skulle spille om nedrykning,« siger Hans Jørgen Haysen.