En ordentlig mand med ekstrem betydning.

Sådan lyder beskrivelsen af Lars Larsen fra Kent Madsen, der er direktør i Silkeborg IF.

En klub, som dynekongen havde investeret en del i, og som stod hans hjerte nært.

Og for Superligaklubben var det meget trist at stå op til nyheden om, at deres vellidte og populære købmand ikke er her mere. Det fortæller klubbens direktør, Kent Madsen, til B.T.

»Jeg tror, det berører os allesammen. Ikke fordi folk kendte ham personligt, men fordi han havde enormt stor betydning. Vi er stolte af at spille på JYSK Park - at vi har så stor en virksomhed med. Alle synes, det er trist. Jeg tror, du skal lede længe for at finde en, der ikke brød sig om ham. Han var en meget populær mand,« siger Kent Madsen.

Han er ikke i tvivl om, at Lars Larsen blandt andet har spillet en stor rolle i, at Silkeborg IF stadig spiller på den hjemmebane de har.

Det handlede ikke kun om det beløb, Lars Larsen postede i klubben. JYSK-ejeren gik forrest. Ligesom med alt andet, han involverede sig i, og han fik andre med, fortæller Kent Madsen.

Han vejer sine ord, når han skal sætte dem på manden, hvis navn er mere end kendt i Silkeborg. Både byen og fodboldklubben. En mand, han kun kan sige pæne ord om.

Han var en hædersmand. Jeg har aldrig oplevet andet. Kent Madsen, direktør i Silkeborg IF

»Han har haft en enorm betydning, så det er på alle måder en stor mand, der ikke længere er her. Det er rigtig trist,« siger Kent Madsen.

»Selvom han var 71, så er det jo alt for tidligt. Men sygdom er hvermandseje, og kræft er noget lort. Der er man ikke anderledes stillet end andre. Det bliver et stort savn for Silkeborg. Han har været en meget markant personlighed for vores by og også her i Silkeborg IF. Vi har mistet en meget stor støtte i ham,« siger Kent Madsen.

En hædersmand - og en sjælden gæst

Silkeborg-direktøren mødte selv Lars Larsen mange gange. De drøftede forretning, og Kent Madsen beskriver Lars Larsen som en mand, der kunne være svær at læse.

Samtidig var han så også klar i sine udmeldinger, når der var noget, han ville. Derudover var han 'ordentlig' og holdt sit ord. Uanset hvad.

En aftale var en aftale - altid. Og mundtlige aftaler var ligeså gode som skriftlige. Det var ikke for Lars Larsens skyld, at de blev skrevet ned på papir.

»Han var en mand af sit ord. Han var en hædersmand. Jeg har aldrig oplevet andet,« siger Kent Madsen, der dog sjældent havde Lars Larsen på besøg på stadion.

Det skyldtes dog ikke, at dynekongen ikke fulgte med i klubben.

»Han var ikke en person, der havde lyst til at sole sig i den store succes og vise sig frem. Han var en sjælden gæst på stadion, men jeg ved, han fulgte med og så kampene. Han havde det bedre med at være hjemme i sofaen og se kampene på tv efter en lang arbejdsdag,« siger Kent Madsen.

Silkeborg IF har hjemmebane på Jysk Park. Foto: Henning Bagger Vis mere Silkeborg IF har hjemmebane på Jysk Park. Foto: Henning Bagger

Lars Larsen var dog altid opdateret, selvom han ikke sad på lægterne. Og havde han været der, havde mange nok henvendt sig til ham for at klappe ham på ryggen.

En opmærksomhed, som købmanden ikke ønskede, fortæller Kent Madsen, der på ingen måde har svært ved at forstå, at Lars Larsen har haft så stor succes.

»Jeg ville nødig spille poker med ham. Han var en meget dygtig forhandler. Vi har bestemt været glade for ham, og det er rigtig trist, han ikke er her mere,« siger Kent Madsen om Lars Larsen.

Tilbage i januar vakte det stor glæde i den jyske by, at Lars Larsen åbnede op for at købe klubben, der i foråret rykkede op i Superligaen.

I april lød det dog, at Lars Larsen ikke ville blive hovedaktionær i den jyske fodboldklub, men han afviste ikke at være med i en konstruktion, der kunne styrke klubben yderligere. I juni blev det meldt ud, at Lars Larsen var alvorligt syg af leverkræft, og derfor havde han valgt at trække sig tilbage fra sin bestyrelsespost i JYSK.

Og Kent Madsen er ikke i tvivl om, at virksomheden kommer til at klare sig godt fremover. For der er endnu en ting, han synes kendetegner Lars Larsen.

»Han har været rigtig dygtig til at knytte dygtige mennesker til sig. Jeg er sikker på, JYSK er i de bedste hænder, der kommer til at drive virksomheden godt videre. Kender jeg ham ret, har han også tænkt det hele igennem i forhold til, hvordan hans livsværk skal drives videre,« siger Kent Madsen.

Lars Larsen blev 71 år gammel og efterlader sig sin kone Kristine, to børn og fire børnebørn.