Superliga-klubben Esbjerg har onsdag præsenteret et underskud på 9,5 millioner kroner for regnskabsåret 2018.

Det er en forbedring i forhold til året før, hvor underskuddet var på 24,6 millioner kroner.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Esbjerg spillede halvdelen af sidste år i 1. division, men det lykkedes holdet at rykke op i Superligaen i den igangværende sæson, og det har haft positiv indvirkning på regnskabet, lyder det i meddelelsen.

»Et underskud på 9,5 millioner kroner er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Udviklingen i såvel bruttoresultatet som årets resultat i forhold til de opnåede resultater i såvel 2016 og 2017 er tilfredsstillende. Det er denne proces og udvikling vi fokuserer på. Det bekræfter også den gode udvikling, og at vi er på rette vej til at skabe økonomisk bæredygtighed,« siger administrerende direktør Brian Bo Knudsen.

Klubben har i regnskabsåret haft en generel stigning i indtægterne. Blandt andet solgte klubben i august sidste år Anders Dreyer til Premier League-klubben Brighton.

Samtidig har klubben reduceret omkostningerne.

»Hvis vi samtidig er dygtige og fortsat spiller i Superligaen i næste sæson, og opbakningen fra såvel sponsorer som tilskuere fortsætter, vil jeg vurdere, at vi er tæt på at skabe økonomisk balance i EfB Elite A/S i regnskabsåret 2019.«

»Det vil isoleret set alene være en pokal værdig efter flere år med store underskud,« siger Brian Bo Knudsen.

Esbjerg ligger i øjeblikket på en femteplads i Superligaen med 32 point.

/ritzau/