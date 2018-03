Den danske mesterskabsbejler FC Midtjylland har skrevet kontrakt med den blot 16-årige Emil Sand.

Og virker efternavnet bekendt, er det bestemt ikke forkert. For Emil Sand er nevø til ingen ringere end den tidligere landsholdsstjerne Ebbe Sand.

Det 16-årige stortalent har været en del af FC Midtjylland siden efteråret 2017, og det har altså nu kastet en to-årig kontrakt af sig til den unge angriber, hvis far - Peter Sand - også har en fortid hos FC Midtjylland, som han spillede for fra 1999-2001.

Og hos FC Midtjylland er akademichef Flemming Broe glad for, at man nu har sikret sig det unge talents underskrift.

»Emil er en stærk fysisk spiller med god statur, og så har han de kompetencer en god angriber skal have: Hurtighed, målnæse og et godt hovedstødsspil. Han formår ofte at score fra uventede positioner. Samtidig er Emil læringsparat og tålmodig, og så arbejder han målrettet på at forbedre sine kompetencer,« siger Flemming Broe til FC Midtjyllands hjemmeside.

16-årige Emil Sand har tidligere spillet i blandt andet FC Kolding Nord og Vejle Boldklub, og han er selvsagt meget tilfreds med sin nye kontrakt hos ulvene.

»FC Midtjylland har et godt Akademi, og så er det en klub, der fokuserer på både fodbold, uddannelse og personlig udvikling, hvilket jeg synes, der er vigtigt. Jeg trives godt i klubben, fordi der er et godt træningsmiljø og nogle gode holdkammerater både på og uden for banen samt nogle gode trænere. Der er de bedste forudsætninger for, at jeg kan udvikle mig,« fortæller Emil Sand.

Ebbe Sand nåede at score 22 mål i 66 kampe for det danske landshold, og om hans nevø en dag kommer til at gøre ham kunsten efter, vil tiden vise.